انقطاع شامل للكهرباء يغرق عموم باكستان في الظلام

تسبب خلل في شبكة الكهرباء القومية في باكستان في غرق البلاد في ظلام دامس مساء اليوم السبت.
وقال وزير الطاقة الباكستاني عمر أيوب خان على تويتر "انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد ناجم عن انخفاض مفاجئ في التردد بمنظومة نقل الكهرباء".
وأضاف أن الجهود جارية لتحديد الأسباب وطالب مواطنيه في جميع أنحاء البلاد بالتزام الهدوء.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمظاهر الظلام الذي حل بالبلاد إثر انقطاع الكهرباء.
وقبل نحو 6 أعوام خيم ظلام دامس على 80 في المائة من المدن الباكستانية، بما فيها العاصمة إسلام آباد، بسبب تفجير انتحاري استهدف خطا رئيسيا لنقل الكهرباء.
وقال مسؤولون حكوميون آنذاك إن متمردا في مقاطعة بلوشستان فجر نفسه أمام خط رئيسي لنقل الكهرباء، فقطع الكهرباء عن أغلب المدن الباكستانية.
وعادت الكهرباء إلى أغلب المدن الباكستانية بعد ساعات من الظلام، إذا تمكن الفنيون من تصليح الأعطال التي تسبب فيها التفجير.
وتعاني باكستان، من مشاكل في توفير الكهرباء في المدن الكبرى، نظرا لنقص التزود بالغاز والنفط.
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