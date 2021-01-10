ظلام دامس.. انقطاع الكهرباء بشكل مفاجئ في جميع أنحاء باكستان

أفادت وسائل إعلامية بانقطاع الكهرباء بشكل مفاجئ، اليوم السبت، عن جميع أنحاء باكستان.
وذكرت صحيفة "ذا نيوز انترناشيونال" الباكستانية، أن جميع المدن الباكستانية تغرق في ظلام دامس، بعد انقطاع كبير للكهرباء.
وأشارت الصحيفة الباكستانية إلى تأثر خدمات الهاتف المحمول والإنترنت في معظم مدن البلاد بسبب انقطاع الكهرباء.
من جانبه، قال وزير الطاقة ال باكستان ي عمر أيوب خان على تويتر "انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد ناجم عن انخفاض مفاجئ في التردد بمنظومة نقل الكهرباء".
وأوضح أنه جار العمل حاليًا لتحديد الأسباب، داعيًا المواطنين في جميع أنحاء البلاد بالتزام الهدوء.
وأعلن "أيوب" إعادة الكهرباء إلى عدد من محطات الكهرباء في إسلام آباد، كما نشر المسؤول الباكستاني صورة أثناء إشرافه على عملية استعادة التيار الكهربائي في البلاد.
وانقطعت الكهرباء بشكل شبه كامل عن مدن رئيسية في باكستان مثل كراتشي وإسلام آباد ولاهور، وبيشاور، وراوالبيندي.
وتحدثت التقارير عن عطل في شبكة الكهرباء أدى لانخفاض الترددات، ما تسبب في انقطاع التيار عن معظم المحطات.
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