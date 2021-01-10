خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن للعازب “الفرد المستقل” 1442 عبر ca.gov.sa

ننشر خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن للعزاب كفرد مستقل والبيانات المطلوب إدخالها في بوابة حساب المواطن عند التقديم، حيث يتم طلب إكمال معلومات العائل أو معلومات عن التابعين، وذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً من جانب البرنامج مع بداية الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بتاريخ 10 يناير 2020م عن البدء في إيداع مستحقات الدفعة الثامنة والثلاثون الخاصة بشهر يناير الجاري في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات من الدعم الحكومي، ومن خلال موقع ثقفني نوفر رابط بوابة حساب المواطن الإلكترونية الرسمي من أجل استعلام حساب المواطن برقم الهوية الوطنية فقط من الحساب الشخصي للمستحق، كما يمكنكم التعرف على موعد صرف حساب المواطن 1442.

خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن 1442

أتاح برنامج حساب المواطن إمكانية التسجيل في البرنامج أمام كافة المواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية اعتباراً من شهر ديسمبر لعام 2017م، واستمر في استقبال طلبات التقديم في حساب المواطن السعودي منذ ذلك التاريخ وحتى شهر مارس 2020م، وتم الإعلان عن تعليق التسجيل في برنامج الدعم الحكومي لحين مراجعة الضوابط مرة أخرى.

حيث يأتي ضمن ضوابط الدعم المقررة من جانب البرنامج بأنه يتم مراجعة حالة المتقدم بشكل دوري وتحديداً كل ثلاثة أشهر، لذلك يجب تحديث بيانات حساب المواطن وفقاً لأخر حالة حتى لا يتوقف الدعم عن المتقدم، وقد أوضح برنامج حساب المواطن بأنه لم يتم تحديد موعداً لفتح باب التقديم في حساب المواطن مرة أخرى لتسجيل طلبات جديدة، والمتاح حالياً هو إضافة مولود في حساب المواطن أو إضافة تابع.

وقبل الخوض في طريقة التسجيل في حساب المواطن للفرد المستقل، نود أولاً تعريف من هو الفرد المستقل؟ وهنا أوضح برنامج حساب المواطن ما المقصود بالفرد المستقل وهو كل مواطن يبلغ من العمر 18 عاماً كحد أدنى ويقيم في مسكن منفصل عن الأسرة وله نفقته الخاصة، وفي حال وجوده في مسكن الأسرة، فيتم إضافته كتابع لرب الأسرة، والأفراد المستقلين هم:

المواطن غير المتزوج ذكراً كان أم أنثى (أعزب – أرمل – مطلق – ليس لديه تابعين أو معالين).

يقيم بمسكن مستقل ويتم إثبات استقلالية المسكن عن طريق تقديم بعض المستندات (عقد إيجار موحد باسم المستفيد – صك ملكية لسكن باسم المستفيد – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية باسم المستفيد).

طريقة تسجيل حساب مواطن جديد (فرد مستقل)

يتم التسجيل في حساب المواطن كفرد مستقل عن طريق اتباع الخطوات التالية:

دخول بوابة حساب المواطن الإلكترونية ( ca.gov.sa ).

حساب المواطن الإلكترونية ( ). إنشاء حساب جديد من خلال النقر على نافذة “تسجيل جديد”.

من خلال النقر على نافذة “تسجيل جديد”. تعبئة البيانات المطلوبة (رقم الهوية – تاريخ الميلادي بالهجري – رقم الجوال – تأكيد رقم الجوال – رمز التحقق)، ثم الإقرار بأن كافة البيانات صحيحة، ثم النقر على “تسجيل”.

(رقم الهوية – تاريخ الميلادي بالهجري – رقم الجوال – تأكيد رقم الجوال – رمز التحقق)، ثم الإقرار بأن كافة البيانات صحيحة، ثم النقر على “تسجيل”. سيتم استقبال رسالة على الجوال بها كلمة السر.

قم بتعبئة اسم المستخدم (رقم الهوية الوطنية) > كلمة السر > رمز التحقق > دخول.

سيتم التحويل إلى صفحة “تغيير الرقم السري”، قم بتعبئة كلمة المرور الحالية > كلمة المرور الجديدة > تأكيدها > تغيير.

النقر على نافذة “تعبئة أو استكمال الطلب”.

تعبئة البيانات العامة (الحالة الاجتماعية – الحالة الصحية – حالة القدرة على العمل – المستوى التعليمي) ثم حفظ.

(الحالة الاجتماعية – الحالة الصحية – حالة القدرة على العمل – المستوى التعليمي) ثم حفظ. تعبئة بيانات العنوان الخاصة بك (السكن – العنوان – معلومات التواصل).

الخاصة بك (السكن – العنوان – معلومات التواصل). تعبئة بيانات التابعين من خلال الإجابة على الأسئلة بنعم أو لا.

حساب المواطن تعبئة بيانات التابعين للفرد المستقل

يتم تعبئة بيانات التابعين للفرد المستقل سواء كان أعزباً أو مطلقاً أو أرملاً عن طريق الإجابة على الأسئلة المطروحة بـ نعم/لا كما بالتالي:

هل لديك تابعين أو مُعالين؟ الإجابة (لا).

الإجابة (لا). هل تعيش في مسكن مستقل عن الأسرة؟ في حال كانت الإجابة بنعم، فسيطلب منك إرفاق صك الملكية أو عقد الإيجار أو فاتورة الكهرباء، إلى جانب صك ملكية العائلة أو عقد إيجار العائلة أو فاتورة كهرباء العائل، وفي حال الإجابة بـ لا، فسيتم الانتقال للسؤال التالي.

في حال كانت الإجابة بنعم، فسيطلب منك إرفاق صك الملكية أو عقد الإيجار أو فاتورة الكهرباء، إلى جانب صك ملكية العائلة أو عقد إيجار العائلة أو فاتورة كهرباء العائل، وفي حال الإجابة بـ لا، فسيتم الانتقال للسؤال التالي. هل أنت ولي أو عائل أو مُحتضن لتابعين؟ في حال كانت الإجابة بنعم، فسيطلب منك إرفاق صك ولاية أو صك إعالة أو إثبات حضانة، وفي حل الإجابة بـ لا، فسيتم الانتقال للسؤال التالي.

في حال كانت الإجابة بنعم، فسيطلب منك إرفاق صك ولاية أو صك إعالة أو إثبات حضانة، وفي حل الإجابة بـ لا، فسيتم الانتقال للسؤال التالي. هل أنت ابن/ابنه من أم غير سعودية؟ في حال كانت الإجابة نعم، سيطلب منك إرفاق صك ولاية أو إعالة أو إثبات الاحتضان، وفي حال الإجابة بـ لا، ستنتقل للسؤال التالي.

في حال كانت الإجابة نعم، سيطلب منك إرفاق صك ولاية أو إعالة أو إثبات الاحتضان، وفي حال الإجابة بـ لا، ستنتقل للسؤال التالي. هل عائل الأسرة فاقد الأهلية؟ في حال كانت الإجابة بنعم، فسيطلب منك إرفاق صك شرعي بعدم الأهلية أو مستند من المستشفى توضح الحالة، وفي حال الإجابة بـ لا، فسيتم الانتقال للسؤال التالي.

في حال كانت الإجابة بنعم، فسيطلب منك إرفاق صك شرعي بعدم الأهلية أو مستند من المستشفى توضح الحالة، وفي حال الإجابة بـ لا، فسيتم الانتقال للسؤال التالي. هل عائل الأسرة مسجون؟ في حال كانت الإجابة بنعم، فسيطلب منك مستندٍ من السجن، وفي حال الإجابة بـ لا، فيتم النقر على أيقونة “حفظ” للانتقال للخطوات التالية (الإفصاح عن الدخل – بيانات العقارات – بيانات الحساب البنكي آيبان – المراجعة).

بالفيديو .. خطوات التسجيل في حساب مواطن جديد

من يرغب في التعرف على خطوات التسجيل في برنامج الدعم الحكومي حساب المواطن خطوة بخطوة من خلال شرح كامل مفصل، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

ويجب العلم أن برنامج حساب المواطن قد أعلن اليوم بشكلٍ رسمي عن البدء في إيداع مُخصصات الدفعة الثامنة والثلاثون لمن يرغب في الاستعلام عنها عبر بوابة حساب المواطن الإلكترونية التي يمكنكم من خلالها أيضاً استخدام حاسبة حساب المواطن للتعرف على القيمة المستحقة، ويمكنكم التعرف على خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن للعازب أو الفرد المستقل من خلال النقاط المرفقة بالمقال عبر موقع ثقفني.