معلومات عن كلية الملك خالد العسكرية بالمملكة العربية السعودية

كلية الملك خالد العسكرية بالمملكة العربية السعودية ، تم تأسيس كلية الملك خالد العسكرية عام 1393 هـ ، وتقوم بتخريج الدفعات من الضباط بالحرس الوطني، وقام بافتتاح الكلية رسميًا سمو الملك عبد الله بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين رحمه الله، ومهام العمل بالكلية تشمل تعليم الطلاب والقيام بتدريبهم وعقد الدورات التأهيلية للضباط. شروط القبول بكلية الملك خالد العسكرية لابد أن يتمتع المتقدم بطلب الالتحاق بالكلية بالجنسية السعودية ، ولكن هناك استثناء لمن كان برفقة والدة أثناء تأدية مهام وظيفته خارج البلاد.

السيرة والحسنة والسمعة الطيبة لا يكن تم رفع أي قضايا في حقه أو تم الحكم عليه في جرائم خاصة بالشرف والأمانة.

أن يكون عمره لا يقل عن 17 عاما ًمن مقتضي بطاقة الهوية الخاصة به ولا يزيد عن 22 عاماً.

البنية الجسدية السليمة واللائقة من حيث الوزن والطول المناسب، وهي أن يكون طوله لا يقل عن 165 سم ولا يتعدى 188 سم ، ووزنه 52 كجم ول يزيد عن 95 كجم.

حصوله علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية.

أن يجتاز اختبار القدرات بنسبة لا تقل عن 60 درجة وكذلك 60 درجة في الامتحان التحصيلي.

ينجح بجميع الاختبارات المقررة له من اختبار مقابلة شخصية وامتحان تحريري ولياقة بدنية

.ثبات الكفاءة الطبية ويتم الكشف بواسطة اللجنة الطبية المختصة. مزايا الدراسة بكلية الملك خالد العسكرية صرف مكافئات للطلاب أثناء فترة الدراسة بالكلية بما يصل نصف راتب ضابط بدرجة ملازم .

الدراسة بالكلية مجانية، وتتحمل الكلية جميع النفقات وكافة المصروفات الخاصة بالكتب والمراجع لتي يحتاجها الطلاب أثناء الفترة الدراسية..

توفير سكن خاص للطلاب تخصص الكلية غرفة كاملة الأثاث لكل طالب.

تتكلف الكلية بتوفير الملابس الخاصة بالطلاب سواء للتمرينات الرياضية أو الزي الخاص بالطلاب.

الكلية مسئولة عن الرعاية الطبية للطلاب طبقا ً للنظام المتبع بمستوصف الرعاية.

مدة الدراسة بالكلية ثلاث سنوات مقسمة على يستة فصول دراسية.

يتم تدريس 23 مادة عسكرية

يحصل الطالب بعد اتمام سنوات الدراسة على شهادة إتمام الدورة الخاصة بتأهيل الضباط الجامعيين. شروط القبول بكلية الملك خالد العسكريةمزايا الدراسة بكلية الملك خالد العسكرية الوسوم

كلية الملك خالد العسكرية بالمملكة العربية السعودية ، تم تأسيس كلية الملك خالد العسكرية عام 1393 هـ ، وتقوم بتخريج الدفعات من الضباط بالحرس الوطني، وقام بافتتاح الكلية رسميًا سمو الملك عبد الله بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين رحمه الله، ومهام العمل بالكلية تشمل تعليم الطلاب والقيام بتدريبهم وعقد الدورات التأهيلية للضباط. شروط القبول بكلية الملك خالد العسكرية لابد أن يتمتع المتقدم بطلب الالتحاق بالكلية بالجنسية السعودية ، ولكن هناك استثناء لمن كان برفقة والدة أثناء تأدية مهام وظيفته خارج البلاد.

السيرة والحسنة والسمعة الطيبة لا يكن تم رفع أي قضايا في حقه أو تم الحكم عليه في جرائم خاصة بالشرف والأمانة.

أن يكون عمره لا يقل عن 17 عاما ًمن مقتضي بطاقة الهوية الخاصة به ولا يزيد عن 22 عاماً.

البنية الجسدية السليمة واللائقة من حيث الوزن والطول المناسب، وهي أن يكون طوله لا يقل عن 165 سم ولا يتعدى 188 سم ، ووزنه 52 كجم ول يزيد عن 95 كجم.

حصوله علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية.

أن يجتاز اختبار القدرات بنسبة لا تقل عن 60 درجة وكذلك 60 درجة في الامتحان التحصيلي.

ينجح بجميع الاختبارات المقررة له من اختبار مقابلة شخصية وامتحان تحريري ولياقة بدنية

.ثبات الكفاءة الطبية ويتم الكشف بواسطة اللجنة الطبية المختصة. مزايا الدراسة بكلية الملك خالد العسكرية صرف مكافئات للطلاب أثناء فترة الدراسة بالكلية بما يصل نصف راتب ضابط بدرجة ملازم .

الدراسة بالكلية مجانية، وتتحمل الكلية جميع النفقات وكافة المصروفات الخاصة بالكتب والمراجع لتي يحتاجها الطلاب أثناء الفترة الدراسية..

توفير سكن خاص للطلاب تخصص الكلية غرفة كاملة الأثاث لكل طالب.

تتكلف الكلية بتوفير الملابس الخاصة بالطلاب سواء للتمرينات الرياضية أو الزي الخاص بالطلاب.

الكلية مسئولة عن الرعاية الطبية للطلاب طبقا ً للنظام المتبع بمستوصف الرعاية.

مدة الدراسة بالكلية ثلاث سنوات مقسمة على يستة فصول دراسية.

يتم تدريس 23 مادة عسكرية

يحصل الطالب بعد اتمام سنوات الدراسة على شهادة إتمام الدورة الخاصة بتأهيل الضباط الجامعيين. شروط القبول بكلية الملك خالد العسكريةمزايا الدراسة بكلية الملك خالد العسكرية

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