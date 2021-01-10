اعفاء بنك التسليف 2021

إعفاء بنك التسليف 2021، الامتيازات التي منحها بنك التسليف للمواطنين السعوديون جعلت منه مجال نقاش واستفسار الجميع الذين يرغبوا بأخذ قروض من البنك تساعدهم في القيام بمشاريعهم الخاص، وتساعدهم على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة خاصة بعد جائحة كورونا التي أضرت بالعالم كله، وتكبت في خسائر اقتصادية، كبيرة خاصة بصغار المستثمرين مما لا يمتلكون حجم أعمال يستطيعون بها مواجهة الظروف الاقتصادية والكساد العالمي الحاصل، ويتم اختيار المستفيدين من القروض الذين يتم اعفاهم طبقا ً لشروط محددة، ومن ضمن هذه الفئات كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة. الوثائق والأوراق المطلوبة للحصول على إعفاء من بنك التسليف تم صدور قرار من قبل ملك المملكة العربية السعودية، بشأن إعفاء فئات معينة من المواطنين غير القادرين، وخاصة فئة كبار السن.

اعفاء الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

يتم الإعفاء من أقساط قروض بنك التنمية طبقًا ًلحالة المستفيدين منها.

أن يكون دخل المواطن لا يزيد عن 2000 ريال سعودي.

بالنسبة للأبن الذكر بالأسرة لا يزيد عمره عن 24 عاما ً ولا يكون متزوج أو يعول أسرة، والفتاة تكون ليست بموظفة أو متزوجة.

أرقام التليفون الخاصة بنك التسليف والادخار بالمملكة العربية السعودية أرقام هواتف بنك التسليف رقم بنك التسليف العام وهو 01127466444.

الرقم الخاص ببنك التسليف والادخار بمكة المكرمة وهو 0125765357..

رقم فرع بنك التسليف والادخار بالرياض وهو 0112093790.

الرقم الخاص بفرع الدمام لبنك التسليف والادخار 0138315875.

رقم هاتف فرع الطائف :0127375688.

هاتف فرع خميس مشيط لبنك التسليف والادخار : 0172354306 طريقة التقديم للحصول علي اعفاء بنك التسليف والادخار الولوج لصفحة الموقع الخاصة الموجودة علي شبكة الانترنت.

ملء البيانات الخاصة بالمتقدم مثل الاسم بالكامل رباعي وعنوان محل سكنه ورقمه المدني.

رفع المستندات المطلوبة .

اختيار نوع الطلب .

ادخال رقم ومصدر الحفيظة.

الرقم الخاص بالعقد.

توضيح دخله وحالته المادية بالتفصيل.

نموذج إعفاء بنك التسليف

الدخول علي رابط بنك التسليف

الدخول لصفحة الحساب الشخصي.

تحميل نموذج الإعفاء الخاص ببنك التسليف

تعبئة البيانات المطلوبة بالكامل الوثائق والأوراق المطلوبة للحصول على إعفاء من بنك التسليفأرقام هواتف بنك التسليفطريقة التقديم للحصول علي اعفاء بنك التسليف والادخار الوسوم

إعفاء بنك التسليف 2021، الامتيازات التي منحها بنك التسليف للمواطنين السعوديون جعلت منه مجال نقاش واستفسار الجميع الذين يرغبوا بأخذ قروض من البنك تساعدهم في القيام بمشاريعهم الخاص، وتساعدهم على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة خاصة بعد جائحة كورونا التي أضرت بالعالم كله، وتكبت في خسائر اقتصادية، كبيرة خاصة بصغار المستثمرين مما لا يمتلكون حجم أعمال يستطيعون بها مواجهة الظروف الاقتصادية والكساد العالمي الحاصل، ويتم اختيار المستفيدين من القروض الذين يتم اعفاهم طبقا ً لشروط محددة، ومن ضمن هذه الفئات كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة. الوثائق والأوراق المطلوبة للحصول على إعفاء من بنك التسليف تم صدور قرار من قبل ملك المملكة العربية السعودية، بشأن إعفاء فئات معينة من المواطنين غير القادرين، وخاصة فئة كبار السن.

اعفاء الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

يتم الإعفاء من أقساط قروض بنك التنمية طبقًا ًلحالة المستفيدين منها.

أن يكون دخل المواطن لا يزيد عن 2000 ريال سعودي.

بالنسبة للأبن الذكر بالأسرة لا يزيد عمره عن 24 عاما ً ولا يكون متزوج أو يعول أسرة، والفتاة تكون ليست بموظفة أو متزوجة.

أرقام التليفون الخاصة بنك التسليف والادخار بالمملكة العربية السعودية أرقام هواتف بنك التسليف رقم بنك التسليف العام وهو 01127466444.

الرقم الخاص ببنك التسليف والادخار بمكة المكرمة وهو 0125765357..

رقم فرع بنك التسليف والادخار بالرياض وهو 0112093790.

الرقم الخاص بفرع الدمام لبنك التسليف والادخار 0138315875.

رقم هاتف فرع الطائف :0127375688.

هاتف فرع خميس مشيط لبنك التسليف والادخار : 0172354306 طريقة التقديم للحصول علي اعفاء بنك التسليف والادخار الولوج لصفحة الموقع الخاصة الموجودة علي شبكة الانترنت.

ملء البيانات الخاصة بالمتقدم مثل الاسم بالكامل رباعي وعنوان محل سكنه ورقمه المدني.

رفع المستندات المطلوبة .

اختيار نوع الطلب .

ادخال رقم ومصدر الحفيظة.

الرقم الخاص بالعقد.

توضيح دخله وحالته المادية بالتفصيل.

نموذج إعفاء بنك التسليف

الدخول علي رابط بنك التسليف

الدخول لصفحة الحساب الشخصي.

تحميل نموذج الإعفاء الخاص ببنك التسليف

تعبئة البيانات المطلوبة بالكامل الوثائق والأوراق المطلوبة للحصول على إعفاء من بنك التسليفأرقام هواتف بنك التسليفطريقة التقديم للحصول علي اعفاء بنك التسليف والادخار

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