تعرف أكثر على مقهى ومطعم بابايا في مدينة جدة

مقهى ومطعم بابايا Papaya، من أشهر الأماكن في المملكة العربية السعودية خاصة مدينة جدة ومقهى ومطعم بابايا Papaya من مطاعم جدة الجميلة والشهيرة جدًا لأن المحل به شجيرات خضراء وعصافير وشلالات، يساعدك على الشعور بالسعادة كأنك داخل حديقة طبيعية ويتميز المطعم أيضًا بأنه من المطاعم المناسبة للعائلات، وهناك رقم الهاتف الموحد الخاص بهم هو ٩٢٠٠١٠١٦٤.، كما يمكنك حجز طاولة بالمطعم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بهم وذلك عن طريق الضغط على كلمة (احجز طاولة) الموجودة في أعلى صفحة الموقع باللون الأحمر، وأيضًا يمكنك الطلب من خلال التطبيقات: طلبات، كريم ناو، مرسول، ويقع مقهى ومطعم بابايا فس شارع أحمد العطاس بمدينة جدة، حي الزهراء، جولد مور مول، بجانب سوق الشاطئ، وأوقات العمل من السبت للخميس من الساعة ٨ صباحًا حتى الساعة ١ مساءًا، والجمعة من الساعة ١ ظهرًا حتى الساعة ١ مساءًا، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم كل ما تحبون معرفته عن مطعم بابايا.

منيو مطعم بابايا

تحتوي قائمة الطعام بمقهى ومطعم بابايا على الأصناف التالية: الإفطار والمقبلات، باراتا بالزعتر، باراتا بالجبنة، فتة حمص باللبن، مناقيش ب 34 ريال بيض على طريقتك، صحن فول ب 2 ريال، أومليت بالخضار، أومليت بجبنة التشيدر، أومليت بالمشروم والجبنة ب 42 ريال، أومليت بجبنة الفيتا والزيتون، أومليت بالسبانخ والمشروم، دينفر أومليت ب 42 ريال، شكشوكة ب 44 ريال، ستيك وبيض ب 52 ريال، فرنش توست، بانكيك ب 35 ريال، بانكيك بالقرفة والسكر ب 39 ريال أعواد الجمبري الفيتنامية، دايناميت جمبري، تشيلي تشيز فرايز ب 54 ريال تمبوراجمبري، حلومي مشوي كابريسي، أجنحة الدجاج الحرارة ب 42 ريال، كالا – ناري ب 46 ريال، دجاج ناري ب 44 ريال، بطاطس مقلية، حمص باللحم ب 38 ريال، سبرينغ رولز، حمص ب 32 ريال، متبل ب 34 ريال.

السلطات والشوربات، سلطة بابايا ب 49 ريال، سيزر ماكسموس، سلطة جرجير ب 48 ريال، سيزر ماكسموس مع الدجاج المشوي، فتوش ب 56 ريال، سيزر ماكسموس مع الجمبري المشوي ب 66 ريال، سلطة اللحم التايلندية، سلطة جرجير مع الدجاج المشوي ب 55 ريال، تبولةب 44 ريال، سلطة جرجير مع الجمبري المشوي ب 65 ريال.

كريمة الطماطم المشوية، شوربة عدس، كريمة الدجاج، شوربة البصل ب 38 ريال، توم كونج، كريمة جوز الهند والجمبري ب 49 ريال، كريمة جوز الهند ب 40 ريال، كريمة جوز الهند والدجاج ب 42 ريال، ساندوتشات، كاساديا الدجاج، ستيك فيلادلفيا بالجبنة، فاهيتا لحم ب 55 ريال، سندوتش الدجاج المقرمش ب 44 ريال، تشيز ميلت سبيشال، تونا ميلت ب 42 ريال، فاهيتا دجاج، سندوتش دجاج مشوي ب 48 ريال.

البيتزا والأطباق الرئيسية، بيتزا مارجريتا ب 49 ريال، بيتزا فيلي ستيك ب 59 ريال، بيتزا بيبروني ب 57 ريال، بيتزا خضروات ب 53 ريال، إندو ميكس، جمبري بالفلفل، سمك بالفلفل، صيادية جمبري، ستيك بالفلفل الاسود والمشروم، ستيك مع زبدة الاعشاب والثوم ب 89 ريال، تيرياكي دجاج ب 79 ريال، تيرياكي لحم، صيادية سمك ب 85 ريال، سالمون تيرياكي، سالمون مشوي، طبق المأكولات البحرية ب 95 ريال، سكالوبيني دجاج ب 75 ريال، فش آند شيبس ب 82 ريال، دجاج مشوي بالفلفل الاسود والمشروم، دجاج مشوي مع زبدة الأعشاب والثوم ب 69 ريال.

مكرونة ومشاوي على الفحم، باستا بالفلفل التايلندي والجمبري، تالياتيلي ألفريدو بالجمبري ب 79 ريال، تالياتيلي ألفريدو، بيني أرابياتا بالفرن مع الدجاج ب 65 ريال، تالياتيلي ألفريدو بالدجاج ب 68 ريال، رافيولي الدجاج بالكريمة ب 67 ريال، بيني أرابياتا بالفرن، لازانيا رول الفورنو بالسبانخ ب 58 ريال، لازانيا رول الفورنو ب 62 ريال، مكرونة الكاري بالدجاج ب 66 ريال، كباب لحم، لحم أوصال، مشوي إيراني مشكل، مشوي إيراني لحم ب 65 ريال، كباب دجاج، شيش طاووق، مشوي إيراني دجاج ب 62 ريال، صحن مشاوي مشكلة ب 78 ريال، أصابع الدجاج، أصابع السمك ب 39 ريال، ميني تشيز برجر، سباجيتي بولونيز ب 42 ريال، بيتزا بالجبنة ب 35 ريال، سباجيتي مع صوص الطماطم ب 33 ريال.

الحلويات (كيك وآيسكريم)، موز بالسكر، كيك الموز ب 28 ريال، أم علي باشا، كيك جزر ب 26 ريال كريم بروليه، كيك بالحليب تريس ليتشيز ب 25 ريال، تربل موكا فدج كيك ب 33 ريال، كيكة التمر الساخنة، غابة في كاسة ب 32 ريال، دتش أبل كراميل تشيزكيك، نيويورك تشيزكيك، دبل تشوكلت فدج كيك، كنافة تشيزكيك، رد فلفت تشيزكيك، لوتس تشيزكيك، كيكة العسل ب 30 ريالت، تيراميسو ب 27 ريال، آيس كريم: تمر، بابايا، قهوة، جوز الهند، فراولة، مانجا، فانيلا فرنسية، شوكولاتة ب 22 ريال.