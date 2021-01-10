مصر.. وفاة مسؤول كبير بوزارة الصحة جراء كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، السبت، وفاة وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد،

ونعت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية حمدي الطباخ، الذي وافته المنية مساء السبت.

وأشادت وزيرة الصحة في نعيها قائلة: "الدكتور الطباخ خدم وطنه بكل إخلاص وتفانِ في العمل، مما كان له أثرًا بالغًا في إنقاذ أرواح الملايين خلال هذه الحرب الشرسة ضد جائحة فيروس كورونا المستجد".

وأضافت "كما نجح في إخلاء محافظة القليوبية من فيروس سي بكل براعة واقتدار ضمن مبادرات رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة، وتقديم أفضل الخدمات الطبية بإدارته الحكيمة، فضلاً عن بصماته الخالدة في النهوض بجميع المنشآت الطبية بالمحافظة، كما أنه لم يدخر جهدًا من أجل تقديم أفضل خدمة طبية للمرضي".

وذكرت الوزيرة أن "الطباخ أُصيب بفيروس كورونا المستجد وهو يعمل بكل جد وتفاني لإنقاذ أرواح المرضى حتى وافته المنية".