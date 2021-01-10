سيناتور جمهوري بارز يطالب بمحاكمة ترامب

طالب سيناتور جمهوري بارز بمحاكمة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في الكونجرس بسبب محاولاته لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس المنتخب جو بايدن.

وبحسب "ذا هيل" الأمريكية، قال السيناتور بات تومي من ولاية بنسلفانيا، والذي لعب دورًا رائداُ في في معارضة الجهود الرامية إلى استبعاد نتائج انتخابات 2020، إن الرئيس ترامب "ارتكب جرائم تستوجب عزله".

تومي هو العضو الجمهوري الأعلى مرتبة في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، ويخطط للتقاعد من الكونجرس في نهاية عام 2022 للعودة إلى القطاع الخاص.

قال تومي إنه لا يعرف ما إذا كان مجلس الشيوخ سيتخذ إجراءات بشأن أي مواد عزل أقرها مجلس النواب خلال الأيام الـ 11 الأخيرة من ولاية ترامب في المنصب، وأعرب عن قلقه من أن الديمقراطيين قد يحاولون "تسييس" العملية.

وأكد: "أعتقد أن الرئيس ارتكب جرائم تستوجب عزله".

ووزع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل (جمهوري من كنتاكي) يوم الجمعة مذكرة تحدد إجراءات محاكمة أخرى لعزل ترامب إذا صوت مجلس النواب للمرة الثانية لعزل ترامب.

وذكرت مذكرة مكونيل أنه في حين أن مجلس الشيوخ قد يتلقى رسالة من مجلس النواب لإبلاغ الغرفة العليا بأنه قد أقر مواد العزل، فإن سكرتير مجلس الشيوخ لا يمكنه إخطار مجلس الشيوخ بالرسالة حتى 19 يناير، عندما من المقرر أن يقوم أعضاء مجلس الشيوخ العودة من العطلة.

نتيجة لذلك، لا يمكن لمديري المساءلة في مجلس النواب عرض مواد العزل في قاعة مجلس الشيوخ حتى 19 يناير ما لم يوافق جميع أعضاء مجلس الشيوخ المائة على السماح للأعمال التجارية قبل انتهاء العطلة - وهو احتمال غير مرجح ، وفقًا لمذكرة ماكونيل .

لا تسمح قواعد الاتهام الصادرة عن مجلس الشيوخ للغرفة العليا ببدء المحاكمة إلا بعد يوم واحد من قيام مديري المساءلة في مجلس النواب بعرض مواد العزل ، مما يعني أنه لا يمكن بدء محاكمة أخرى قبل الساعة الواحدة ظهرًا، في 20 يناير ، حيث سيكون ذلك بعد أن يؤدي جو بايدن اليمين كرئيس - ما لم يوافق جميع أعضاء مجلس الشيوخ المائة على العودة في وقت سابق.