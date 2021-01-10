مطعم يغلق أبوابه بعد يوم من افتتاحه.. والسبب "كلمة واحدة"

قال مالك مطعم لبيع الشاورما في موسكو، السبت، إنه اضطر لإغلاقه بعد يوم من افتتاحه بسبب غضب الناس من علامته التجارية الاستفزازية التي حملت صورة جوزيف ستالين.

ووضع مطعم ستالين دونر صورة للزعيم الشيوعي المثير للجدل أعلى الباب، بينما وقف في الداخل عامل يرتدي زي رجال الأمن في عهد ستالين لتقديم لفائف اللحوم، التي تحمل أسماء القادة السوفييت للزبائن.

وقال صاحب المطعم ستانيسلاف فولتمان: "كان الافتتاح بشكل كامل أمس الأول، وخدمنا نحو 200 عميل"، وفقا لوكالة "رويترز".

وأضاف "لم تكن هناك أسباب قانونية (لإغلاق المطعم)"، لكنه قال إن الشرطة أرغمته على إزالة علامة ستالين ثم اضطره "الضغط الهائل" من السلطات المحلية إلى الإغلاق التام.

واحتدم الجدل حول العلامة التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفها البعض بأنها تثير الاشمئزاز.

واشتهر حكم ستالين بالقمع الجماعي ومعسكرات العمل والمجاعة.

وقال فولتمان: "كنت أتوقع بعض الضجيج على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن لم أكن أتوقع أن يتدفق جميع المراسلين والمدونين وجميع محطات التلفزيون إلى هنا ويصطفون كما يفعلون أمام ضريح لينين".