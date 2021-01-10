رقم قياسي | أمريكا تسجل 300 ألف إصابة جديدة بـ كورونا.. وقرار عاجل من بايدن

أعلنت الولايات المتحدة تسجيل أكثر من 300 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة للمرة الأولى، بينما يخطط الرئيس المنتخب جو بايدن لتوزيع جميع الجرعات المتوفرة من اللقاح للولايات، بدلا من ترشيد توزيعها لضمان توفر الجرعات الثانية في الوقت المناسب، بينما حذر مسؤولو الصحة من أن زيادة برودة الشتاء ستجعل الوضع يزداد سوءًا.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن المسئولين في جميع أنحاء البلاد أبلغوا عن أكثر من 3890 حالة وفاة جديدة يوم الجمعة، وهي ثالث أعلى حصيلة يومية للوباء.

وبحلول ليلة الخميس بتوقيت واشنطن، سجلت الولايات المتحدة رقمًا قياسيًا للوفيات اليومية المبلغ عنها، مع ما لا يقل عن 4111 حالة، فضلًا عن 28092 إصابة جديدة. كانت هذه الأرقام تذكيرًا غير مريح لأن العديد من الأمريكيين يركزون على الأحداث السياسية التي تعصف بواشنطن بعد أن اقتحم حشد من الناس مبنى الكابيتول يوم الأربعاء، لم يتوقف الوباء عن إحداث الفوضى.

إلى ذلك، كشف مسؤولون صحيون في الولايات المتحدة عدم صحة التقارير الإعلامية التي أفادت بظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في الولايات المتحدة وأنها السبب في الارتفاع الهائل في عدد الإصابات.