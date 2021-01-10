بيان وزير التعليم لتوضيح آلية الدراسة للفصل 2 ضمن قرارات التعليم السعودي 1442

آخر مستجدات قرارات التعليم السعودي من السيد الدكتور ’’حمد آل الشيخ’’ وزير التعليم 1442، تنص علي عدد هام من النقاط بخصوص الفصل الدراسي الثاني بعد نهاية اختبارات الفصل الأول، وصدور نتائج الطلاب عبر نظام نور برقم الهوية، واستجابة لأولياء الأمور والطلاب، بعد تسائلهم ما هي أوامر وزير التعليم الجديد اليوم، والذي يتضمن نقطة هامة، وهي هل التعليم حضورياً، أم سيكون التعليم عن بعد للفصل الثاني، سنترك لكم الآن قرار وزارة التعليم السعودية بخصوص ذلك، مع التعرف علي آلية العمل للفصل الثاني.

مستجدات قرارات التعليم 1442 للفصل الثاني

عقد السيد الدكتور ’’حمد آل الشيخ’’، اجتماعاً قبل بدء إجازة منتصف العام منذ عدة أيام، وتحدث حول نجاح منصة مدرستي للتعليم عن بُعد، وكيف حققت نجاحاً باهراً في تقديم المناهج الدراسية للمراحل المختلفة (الابتدائي – المتوسط – الثانوي)، وأكد أن الوزارة كانت منبهرة بنسبة تسجيل الدخول عبر منصتي مدرستي من الطلاب، حيث وصلت النسبة 98% من الإجمالي الكلي، وكانت الأعداد المستهدفة تصل نسبتها 70% فقط، وذلك يدل علي نجاح المنصة نجاحاً باهراً.

أضاف ضمن آخر قرارات وزارة التعليم السعودية، أن الأسابيع الأولي من الفصل الثاني سيتكون بالتعليم عن بُعد، وسيتم تقييم الوضع حينها، وإذا كان هناك أي تحسن ستعود الدراسة حضورياً، وإذا كان هناك أية أخطار ستصبح مستمرة كما هي، وسيتم عقد اختبارات الفصل الثاني كالفصل الأول تماماً.

االتقويم الدراسي فصل 2 للعام 1442 من التعليم

أعلنت الوزارة، ضمن آخر مستجدات قرارات وزير التعليم السعودي الجديد اليوم، أن الجدول لتقويم الفصل الثاني تم اعتماده، وستكون مدة الدراسة 15 أسبوعاً دراسي، بجانب أسبوعين اختبارات، ويكون الإجمالي 17 أسبوع دراسي، ونتعرف علي الجدول كالآتي:

جاء ضمن خطة الارتقاء بالتعليم، قرارا وزارة التعليم لتحويل العام الدراسي 3 فصول، بدلاً من فصلين، وتوفير 6 أشهر تدريب للخريج، وذلك جاء من خلال البيان الرسمي المرفق إليكم الآن من الوزارة رسمياً.

تحويل العام الدراسي إلى ٣ فصول بدلاً من اثنين.

تدريب طلاب الجامعات إلزامياً لمدة ٦ أشهر قبل التخرج.

تحديث معايير تقويم أداء المعلمين.

التعليم المشترك في المرحلة الابتدائية.

تعرفنا علي آخر المستجدات، والتي تم اعتمادها رسمياً مع آلية العمل خلال الفصل الدراسي الثاني، وسنتعرف علي بعض الأمور الخاصة التي يجب الالتزام بها.

أوامر وزير التعليم الجديدة

أمر السيد الدكتور ’’حمد آل الشيخ’’، أن الدراسة مستمرة عن بُعد، وستسعى الوزارة جاهدة لتوفير كافة الاحتياطات للحفاظ علي حياة الجميع طبقاً لتعليمات خادم الحرمين الشريفين ’’حفظه الله’’، وأضاف أن حضور المعلمين سيكون مع الالتزام بالاحتياطات العامة والعمل بها حفاظاً علي حياة الجميع.

قمنا بتوفير آخر مستجدات قرارات وزير التعليم السعودي، ومن لدية أية ملاحظات، أو رغبة في طرح اقتراحات للعمل بها خلال الفصل الدراسي الثاني يمكنه تركها خلال التعليقات، والمناقشة فيما بين الجمهور.