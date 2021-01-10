فرنسا تسجل 171 وفاة و20 ألف إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأكدت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم السبت، رصد 20.177 إصابة بالفيروس التاجى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 19.814 إصابة فى اليوم السابق.

وارتفعت حصيلة الوفيات جراء كورونا فى المستشفيات الفرنسية خلال اليوم الأخير بواقع 171 حالة وفاة.

وأصبح إجمالى عدد الإصابات المؤكدة بكورونا، التى سجلت فى فرنسا منذ بداية الجائحة مليونين و767.312 حالة منها 67.599 حالة وفاة.