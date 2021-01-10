بومبيو : إيران راعية الإرهاب الأولى ويجب منعها من تخصيب اليورانيوم

جدة - نرمين السيد - انتقد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو السلطات الإيرانية بعد أن هدد عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، أحمد فراهاني، بطرد المفتشين الدوليين ما لم يتم رفع العقوبات عن إيران.





وفى رده على تصريحات فراهاني، قال بومبيو إن "النظام الإيرانى يستخدم من جديد برنامجه النووى لابتزاز المجتمع الدولى وتهديد الأمن الإقليمي"، مضيفا أنه "لا ينبغى السماح للدولة الراعية الأولى للإرهاب فى العالم بتخصيب اليورانيوم بأى مستوى".

وأشار إلى أن "التزامات إيران ضمن معاهدة منع الانتشار النووى تفرض عليها السماح بتواجد مفتشى وكالة الطاقة الذرية".

وكان فراهانى أكد يوم السبت أنه سيتم إخراج المفتشين الدوليين وإيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي، بحلول الـ21 من فبراير، ما لم يتم رفع العقوبات عن إيران.

ولفت إلى أن هذا القرار سينفذ فى فبراير المقبل، فى حال "عدم رفع العقوبات المالية، والمصرفية، والنفطية عن إيران"، مؤكدا أن "هذا قانون من البرلمان، والحكومة ملزمة بتنفيذه".

جدير بالذكر أن إيران بدأت عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20%، يوم الاثنين الماضي، كجزء من خطة التحرك الاستراتيجية الإيرانية للتصدى للعقوبات الخارجية، التى وافق عليها البرلمان فى ديسمبر 2020.