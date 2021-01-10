نائب ترامب يصدمه ويقرر حضور حفل تنصيب جو بايدن

نقلت وكالة "رويترز" البريطانية عن مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية قوله إن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، سيحضر حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وكان ترامب قال يوم الجمعة إنه لن يحضر حفل تنصيب خليفته في 20 يناير.

وكانت مصادر أمريكية كشفت عن عدم تحدث نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته مايك بنس، إلى دونالد ترامب منذ اقتحام الكونجري الأمريكي.

وأضافت المصادر وفق شبكة "سي بي اس" الأمريكية أن بنس وترامب لم يتحدثا منذ يوم الأربعاء الماضي، يوم اقتحام أنصار ترامب للكونجرس الأمريكي.

فيما اتهم مارك شورت، كبير موظفي نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنعه من دخول البيت الأبيض وإلغاء تصريح دخوله.

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، نشب خلافا مؤخرًا بين ترامب وبنس، بسبب مطالبة الرئيس لنائبه بقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لصالحه خلال جلسة الكونجرس للتصديق على نتائج تصويت المجمع الانتخابي، التي انعقدت الاربعاء الماضي وشهدت اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونجرس.

وكان ترامب قد دعا بنس، في خطاب جماهيري بالتزامن مع جلسة الكونجرس، إلى قلب نتائج الانتخابات لصالحه، قائلًا "مايك بنس، آمل أن تدافع عن مصلحة دستورنا وبلادنا، وإن لم تفعل فسأغضب منك بشدة".

لكن نائب ترامب تحداه للمرة الأولى منذ تولي الرئيس الأمريكي ونائبه منصبيهما، وأعلن خلال جلسة الكونجرس أنه لا يملك صلاحية قبول أو رفض نتائج الانتخابات بشكل منفرد، وانتهت الجلسة بالتصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، بعد اندلاع أعمال عنف في الكونجرس ومحيطه قطعت الجلسة لعدة ساعات.