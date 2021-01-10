نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضو الحزب الديمقراطي: ترامب سيدفع ثمن اقتحام الكونجرس عاجلًا أو آجلًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مهدي عفيفي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب سعى طوال فترة حكمه للولايات المتحدة إلى إحداث الانقسامات داخل المجتمع، مؤكدًا أنه خسر شعبيته بصورة كبيرة.

وأضاف "عفيفي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن ترامب تعمد شق الصف وهو يتحمل مسئولية من قاموا باقتحام الكونجرس وهو المشهد الذي لم يحدث في التاريخ الأمريكي.

وتابع: "ترامب اثبت فشله في التعاطي مع جائحة كورونا والشقاق داخل المجتمع الأمريكي وتحريضه على الدخول إلى مكان مقدس وسيدفع هذا الثمن سواء عاجلا او آجلا، وترامب سقط في ليلة السادس من يناير كما أنه سقط بمواجهة الجمهوريين".

"تويتر" يوقف حساب ترامب

في سياق منفصل، ذكرت شركة "تويتر" للتغريدات القصيرة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تم إيقافه بشكل دائم من تويتر "بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".

وقال موقع تويتر، إن القرار اتخذ "بعد مراجعة دقيقة للتغريدات الأخيرة من حساب realDonaldTrump".

يأتي ذلك وسط حملة تطهير من شركات التكنولوجيا الكبرى لمنصات الإنترنت التي يستخدمها ترامب وأنصاره.

ظل بعض المشرعين والمشاهير يطالبون لسنوات تويتر بحظر السيد ترامب تمامًا.

غردت السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما يوم الخميس قائلة إنه يجب على عمالقة وسائل التواصل التوقف عن تمكين "السلوك الوحشي" لترامب وطرده بشكل دائم.

تم إغلاق حساب ترامب لمدة 12 ساعة يوم الأربعاء بعد أن وصف الأشخاص الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأمريكي بأنهم "وطنيون".

دخل المئات من أنصاره المجمع في الوقت الذي حاول فيه الكونغرس الأمريكي تأكيد فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية. وأدى العنف الذي أعقب ذلك إلى مقتل أربعة مدنيين وضابط شرطة.

بعد السماح له بالعودة إلى تويتر، نشر ترامب تغريدتين يوم الجمعة ذكرتهما الشركة على أنهما القشة الأخيرة.

في إحداها، كتب: "إن 75.000.000 من الأمريكيين العظماء الذين صوتوا لي، أمريكا أولًا، وMAKE AMERICA GREAT مرة أخرى، سيكون لديهم صوت عملاق لفترة طويلة في المستقبل. لن يتم ازدراءهم أو معاملتهم بشكل غير عادل بأي شكل!!!"

وقال موقع تويتر إن هذه التغريدة "يتم تفسيرها على أنها مؤشر إضافي على أن الرئيس ترامب لا يخطط لتسهيل 'انتقال منظم'".

في اليوم التالي، غرد الرئيس: "إلى كل الذين طلبوا، لن أذهب إلى حفل التنصيب في 20 يناير".

وقال موقع تويتر إن هذا "تم استقباله من قبل عدد من مؤيديه كتأكيد إضافي على أن الانتخابات لم تكن شرعية".

وأوضح موقع تويتر أـن التغريدات "تنتهك سياسة تويتر بشأن تمجيد العنف".

وحذر موقع تويتر بعد ذلك من أنه سيحظر ترامب "بشكل دائم" إذا خالف قواعد المنصة مرة أخرى.