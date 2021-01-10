بعد تويتر .. جوجل وآبل توجهان ضربة حاسمة لإسكات ترامب

انضمت شركة "آبل" الأمريكية إلى جوجل في تعليق تطبيق "بارلر Parler" منصة التواصل الاجتماعي التي تمنح "حرية تعبير" بشكل شبه مطلق للمشتركين.

وبحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية، جاء قرار جوجل وآبل لتعليق تطبيق بارلر بعد فشل المنصة في تعديل أو إزالة المحتوى الخطير والضار.

وقال مجلس مراجعة "آبل" في رسالة أرسلت إلى المنصة:"لم ينفذ بارلر التزامه بتعديل أو إزالة المحتوى الضار أو الخطير الذي يشجع على العنف والنشاط غير القانوني، ولا تمتثل لإرشادات مراجعة متجر التطبيقات.

وأشار المجلس إلى أنهم 'استمروا في العثور على تهديدات مباشرة بالعنف ودعوات للتحريض على عمل غير قانوني في انتهاك للمبدأ التوجيهي 1.1 - الأمان - المحتوى المرفوض.

جاء ذلك على خلفية تقارير أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، ومؤيديه، يتجهون لنشر أفكارهم الخطيرة والتي تسببت في أحداق اقتحام مبنى الكابيتول، إلى منصة "بارلر"، بعد غلق حساباتهم عبر أهم التطبيقات ومنصات التوصل، أبرزها تويتر وإنستجرام.

وحظر موقع تويتر بشكل دائم الحساب الشخصي للرئيس يوم الجمعة ، زاعمًا أن تغريداته تحتوي على "تمجيد للعنف". كما تم تعليق حساب حساب حملته بعد فترة وجيزة.

وبعد ذلك، ترك أكثر المؤيدين المخلصين للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته ترامب تويتر بأعداد كبيرة بعد أن حجبت منصة التواصل الاجتماعي حساب الرئيس إلى الأبد.

كانت عبارة "الوداع تويتر..Goodbye Twitter" رائجة خلال أمس السبت، حيث كان معجبو ترامب مستاءين من قرار الشركة، ووصفوه بأنه هجوم على حرية التعبير.