محققون يعثرون على أشلاء بشرية فى موقع تحطم الطائرة الإندونيسية

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم شرطة جاكرتا، يسرى يونس، لتلفزيون "مترو" الإندونيسي: "حتى صباح اليوم تلقينا حقيبتين (جثث) واحدة بها متعلقات ركاب والأخرى بها أشلاء".
وأعلنت السلطات الإندونيسية، أمس السبت تحطم طائرة من طراز بوينغ 737-500 على متنها 62 شخاص، عقب إقلاعها من مطار جاكرتا فى طريقها إلى مطار بونتياناك عاصمة إقليم كاليمنتان الغربية.
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