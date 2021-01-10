محققون يعثرون على أشلاء بشرية فى موقع تحطم الطائرة الإندونيسية

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم شرطة جاكرتا، يسرى يونس، لتلفزيون "مترو" الإندونيسي: "حتى صباح اليوم تلقينا حقيبتين (جثث) واحدة بها متعلقات ركاب والأخرى بها أشلاء".

وأعلنت السلطات الإندونيسية، أمس السبت تحطم طائرة من طراز بوينغ 737-500 على متنها 62 شخاص، عقب إقلاعها من مطار جاكرتا فى طريقها إلى مطار بونتياناك عاصمة إقليم كاليمنتان الغربية.