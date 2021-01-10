بعد اقتحام الكابيتول.. قرار أمني بحق أعضاء الكونغرس

ذكرت وسائل إعلام أميركية أن أعضاء الكونغرس سيحصلون على إجراءات أمنية مشددة أثناء سفرهم عبر المطارات في أعقاب الهجوم على مبنى الكابيتول الأربعاء الماضي.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ تعرضوا لمضايقات في المطارات، وفقا لإخطار أرسل إلى المشرعين السبت.

وذكرت شرطة الكابيتول الأميركية أن هناك تنسيقا يجري مع وكالات إنفاذ القانون الأخرى، بما في ذلك خدمة المارشال الأميركية لضمان سلامة أعضاء الكونغرس بعد اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول خلال جلسة التصديق على فوز الديمقراطي جو بايدن لرئاسة الولايات المتحدة.

وبالتزامن مع تنصيب بايدن يوم 20 يناير، سيتمركز عناصر من شرطة الكابيتول في المطارات الرئيسية الثلاثة في منطقة واشنطن العاصمة وهي مطار ريغان الوطني ومطار بالتيمور واشنطن الدولي ومطار واشنطن دالاس الدولي.

وفي وقت سابق، واجه السناتور ليندساي غراهام من ساوث كارولينا، وهو حليف مقرب من ترامب لكنه انتقده بعد أحداث الكونغرس، صراخا وانتقادات من أنصار ترامب في مطار ريغان الوطني، وفقًا لمقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة.

وصرخت امرأة في أحد مقاطع الفيديو على السناتور الجمهوري قائلة: "أيها الخائن"، وهو يسير في أحد الصالات في مطار منطقة واشنطن العاصمة، وقالت أخرى: "ليندساي غراهام. أنت خائن للبلد".

كما تعرض سناتور ولاية يوتا الجمهوري، ميت رومني، لمضايقات من مؤيدين لترامب على متن رحلة من سولت ليك سيتي إلى واشنطن العاصمة قبل احتجاجات الأربعاء.