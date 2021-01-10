بسبب إيران .. إسرائيل تنشر القبة الحديدية على الحدود الجنوبية .. فيديو

يبدو أن إسرائيل لازالت لديها مخاوف بشأن هجوم انتقامي إيراني ردا على اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني، على الرغم من مرور ذكرى اغتياله.

ونشرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، لقطات تظهر بطاريات صواريخ "باتريوت" ومنظومة القبة الحديدية على الطريق المؤدي إلى منتجع إيلات الإسرائيلي في البحر الأحمر.

وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية فإن منظومة الدفاع الجوي، تم نشرها عشية الذكرى الأولى لاغتيال القائد في فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني.

وعلى الرغم من مرور الذكرى السنوية لاغتيال سليماني فإن المنظومة الصاروخية لا تزال منشورة وسط مخاوف من التوترات الإقليمية قبل أداء الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية.