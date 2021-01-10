نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألبانيا تنقذ 50 مهاجرا سوريا متجهين إلى إيطاليا بالقوارب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت الشرطة ووسائل الإعلام المحلية، السبت، بأن السفن العسكرية والشرطة الألبانية أنقذت 50 لاجئًا سوريًا حوصروا بسبب سوء الأحوال الجوية أثناء محاولتهم الوصول إلى إيطاليا بالقوارب.

وقال بيان للشرطة إنهم عثروا، مساء الجمعة، بالتعاون مع الشرطة المالية الإيطالية، على القارب المطاطي في دلتا نهر فيوزا، على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب العاصمة تيرانا، حيث تم حظره لمدة نحو ثلاثة ساعات بسبب ارتفاع الأمواج في البحر الأدرياتيكي.

قبل عقدين من الزمن، كان المهربون المحليون يستخدمون الطريق بانتظام لنقل الألبان الفقراء إلى إيطاليا. وقالت بوابة Balkanweb.com الإعلامية إنه تم العثور علي 50 مهاجرا سوريا، بينهم نساء وأطفال، بعد أن اتصل أحدهم بالشرطة ليبلغهم بوجود مشكلة في المحرك وان القارب عالق بسبب سوء الأحوال الجوية. تم نقل 16 مهاجرا، من بينهم ثلاثة أطفال، إلى المستشفى.، ولا يوجد دليل علي فقدان اي شخص.

يُزعم أن المهاجرين دفعوا ما يصل إلى 2000 يورو (2450 دولارًا) لكل منهم مقابل الانتقال غير القانوني الي إيطاليا. وتتعاون ألبانيا، وهي عضو في الناتو منذ عام 2009 وتأمل في بدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قريبًا، مع وكالة الحدود الأوروبية فرونتكس للسيطرة على حدودها الجنوبية مع اليونان المجاورة، التي يصل منها معظم المهاجرين.

على الرغم من أنه لم يكن طريقًا رئيسيًا لعبور المهاجرين عبر أوروبا حتى الآن، فقد حاولت مجموعات صغيرة عبوره.