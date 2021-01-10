قتيل و6 جرحى في إطلاق نار بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.. فيديو

أفادت السلطات الأمريكية اليوم، الأحد، بإصابة 3 أشخاص على الأقل بالرصاص في إطلاق نار في وبيل هايتس بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه تم إعلان وفاة شخص واحد في مكان الحادث على طول المبنى 700 من شارع فيكيت، وفقا لإدارة شرطة لوس أنجلوس.

ومن بين الضحايا الآخرين امرأة تبلغ من العمر 27 عامًا في حالة حرجة ورجل يبلغ من العمر 25 عامًا، رغم أن السلطات لم تتمكن من تقديم المزيد من المعلومات حول حالة ذلك الشخص.

بينما تؤكد وسائل إعلام أن 6 أشخاص أصيبوا خلال إطلاق النار.

وأضافت أن مطلق النار فر من المكان، وأن قوات الأمن بدأت حملة مطاردة للقبض عليه، فيما لم تتضح تفاصيل الهجوم.

وسارعت قوات الأمن وفرق الطوارئ والدفاع المدني إلى مكان إطلاق النار، حسب ما أظهرته مقاطع مصورة تداولتها منصات التواصل الاجتماعي.

ولم تتوفر على الفور تفاصيل حول سبب إطلاق النار أو من أطلقها.