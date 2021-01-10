ماسك الكولاجين السحري لتبييض العانة والابط والجسم كله في ثواني من اول استخدام

ماسك الكولاجين السحري لتبييض العانة والابط والجسم كله من أبرز المشاكل التي يواجها الكثير من السيدات والفتيات وبالأخص التي تقضي وقت طويل خارج المنزل بأشعة الشمس الساطعة، تسبب اسمرار البشرة وظهور البقع الداكنة له وتصبغات الجلد، كما أن السيدات الحامل أكثر عرضة لهذه المشكلة لأنها تصاب بالكلف وتغير لون الجلد بسبب اضطراب هرمونات جسم المرآة خلال فترة الحمل، ومن الطبيعي أن تبدأ رحلة البحث للمنتجات العالمية الخاصة بالمحافظة على نضارة وحيوية البشرة، ولكن هل تدركين عزيزتي أنك تمتلكين وصفات طبيعية فعالة ومواد مبيضة للبشرة موجودة في مطبخك دون أن تكلفك الكثير ولكن نتائجها فعالة.

تعرفي معنا على أهم الوصفات الطبيعة لتفتيح البشرة وترطيبها وزيادة نعومتها، كما أنها تكافح علامات التقدم بالعمر بدرجة كبيرة:

من أنواع المساكات الفعالة في ترطيب وتفتيح ونعومة الجلد ويتم تحضير الوصفة من خلال: مزج كميات متساوية من العسل والزبادي ويخلط المكونين معاً حتى تمام التجانس ونقوم بغسل الوجه وتجفيفه ويطبق القناع على الوجه والرقبة وتترك لمدة ربع ساعة ومن ثم تشطف بالماء الدافئ.

قناع الخيار

من مكونات الطبيعية التي اشتهر استخدامها في كريمات التفتيح والترطيب من الصيدلية، حيث أنه يحمل الكثير من الخواص المبيضة والتي تعمل على ترطيب وزيادة نعومة البشرة، وتتم من خلال هرس ثمرة من الخيار حتى أن نحصل على قوام ناعم، ومن ثم نقوم بإضافة ملعقة من هلام الصبار وتقلب المكونات معاً بشكل جيد، ومن ثم نقوم بشطف الوجه ووضع قناع الخيار على الوجه والرقبة ويترك لمدة نصف ساعة أو حتى يجف تماماً ومن ثم نقوم بفركه بعمل حركات دائرية لنتخلص من الجلد الميت ونضمن التنظيف بعمق، ونقوم بشطف الوجه بالماء الدافئ، ويتم ترطيبه بالقليل من زيت الزيتون.