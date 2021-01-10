وفيات فيروس كورونا فى أمريكا تتجاوز 370 ألف حالة

جدة - نرمين السيد - وتفيد بيانات جامعة جونز هوبكينز الأمريكية بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة بلغ حتى مساء السبت 22060588 حالة، من بينها 371616 وفاة، أى نحو 1.7%.
وذكرت الجامعة، فى إحصائية نشرتها السبت، أن عدد الإصابات المسجلة الجمعة بلغ 283204 حالات، بينما وصلت حصيلة الوفيات اليومية إلى 3456.
وفى غضون ذلك أكد مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، روبيرت ريدفيلد، أنه يتوقع بقاء عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا عند مستوى يتراوح بين 2500 و5000 شخص، مبينا فى مقابلة صحفية: "من المرجح أن تتدهور الأوضاع أثناء يناير وربما فى بعض أيام فبراير قبل أن يحصل تحسن".
وحذر المسؤول الصحى الكبير مع ذلك من أن تؤدى اضطرابات الكابيتول يوم 6 يناير إلى تفش جديد لفيروس كورونا قد يضرب البلاد بأسرها.
وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا وحصيلة ضحايا الجائحة.
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