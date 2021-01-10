بعد أشهر من الاضطرابات.. مواطنو قرغيزستان ينتخبون رئيسهم الجديد

جدة - نرمين السيد - يتوجه مواطنو قيرغيزستان فى أسيا الوسطى، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيسهم الجديد، وذلك بعد 3 أشهر من الإضطرابات والتوتر التى أجبرت رئيس البلاد السابق سورونباى جينبيكوف، على تقديم استقالته.





ويتنافس 17 مرشحًا فى انتخابات قيرغيزستان، أبرزهم الرئيس بالوكالة سادير جاباروف، الذى تولى مقاليد السلطة بعد حالة من الفوضى أعقبت الانتخابات البرلمانية فى 4 أكتوبر الماضى. ومن المتوقع أن يحصد جاباروف أعلى الأصوات فى الانتخابات التى يحق لأكثر من 3.5 مليون ناخب التصويت فيها.

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