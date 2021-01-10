عاجل.. مقتل 3 أشخاص فى انفجار بكابول

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "طلوع" الأفغانية، فأن الانفجار وقع فى حوالى الساعة الثامنة والنصف صباحا بالتوقيت المحلى للبلاد، مشيرة إلى أنه وقع بمنطقة "كارت إى ناو" فى العاصمة كابول. وأضافت القناة الأفغانية أن الانفجار أسفر أيضا عن إصابة شخص واحد على الأقل، مشيرة إلى أنه لم تعلن أى جهة أو جماعة بما فى ذلك حركة طالبان مسؤوليتها عن هذا الانفجار حتى الآن.

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