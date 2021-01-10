العثور على أشلاء بشرية في موقع تحطم الطائرة الإندونيسية

أعلنت الشرطة، اليوم الأحد، العثور على حطام وأشلاء جثث في المنطقة التي اختفت فيها طائرة بوينغ 737-500 التابعة لشركة سريويجايا قبالة إندونيسيا والتي كان على متنها 62 شخصا.

وقال المتحدث باسم الشرطة يسري يونس لقناة ”ميترو“ التلفزيونية: ”تسلمنا هذا الصباح حقيبتين إحداهما بها أشياء تعود للركاب والأخرى فيها أشلاء جثث“، مشيرا إلى أن الشرطة ”تعمل على تحديد هويات“ الضحايا.

وقالت وزارة النقل في بيان نقلاً عن قائد الجيش الإندونيسي هادي تجاهجانتو، إن سفينة عسكرية رصدت ”إشارة من (طائرة شركة سريويجايا) إس جاي 182″، مشيرة إلى أن الغواصين استعادوا أجزاء من الطائرة من تحت سطح الماء وأغراضا تعود للركاب. ولم تحدد الوزارة ما إذا كانت الإشارة رُصدت من الصندوق الأسود للطائرة.

ونشر العديد من زوارق الإنقاذ وتلك التابعة للجيش فضلا عن طائرات هليكوبتر وغواصين صباح الأحد بعد أن تم ليلا تحديد موقع التحطم.

وأرسلت أجزاء من الحطام إلى الميناء الرئيسي في جاكرتا حيث أنشئ مركز للإسعافات الأولية.

وتم تحديد موقع تحطم طائرة بوينغ بالقرب من جزر سياحية قبالة جاكرتا.

وكان على متن الطائرة خمسون راكبا و12 من أفراد الطاقم.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2018، لقي 189 شخصا مصرعهم في تحطم طائرة بوينغ 737 ماكس ببحر جاوة بعد نحو 12 دقيقة على إقلاعها.

ولا تنتمي طائرة سريويجايا إلى الجيل الجديد المثير للجدل من بوينج 737 ماكس، لكنها طائرة بوينغ 737 ”كلاسيكية“ عمرها 26 عاما.

وفقدت طائرة سريويجايا الاتصال بمراقبي الحركة الجوية السبت بعيد الساعة 14,40 بالتوقيت المحلي (07,40 ت غ) بعد نحو 4 دقائق على إقلاعها.