عدد وفيات كورونا في ألمانيا يتجاوز 40 ألفا

ارتفعت عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المسجلة خلال الساعات الـ 24 الماضية في ألمانيا بـ 16946 حالة، ليصل إجمالي المصابين إلى مليون و 908527 شخصا.
وأظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ (RKI) للأمراض المعدية، اليوم الأحد، أن عدد الوفيات في البلاد ارتفع بمقدار 465 وفاة، ليصل العدد الإجمالي إلى 40343 وفاة.
وفي وقت سابق، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في رسالة فيديو نُشرت على الموقع الإلكتروني للحكومة الألمانية، إن أسابيع الشتاء المقبلة ستكون الأصعب من حيث تطور وباء كوفيد -19 في ألمانيا.
ومنذ 16 ديسمبر الماضي، جرى تشديد الإجراءات في البلاد، حيث تم إغلاق جميع المؤسسات، باستثناء محلات البقالة والأجهزة الصغيرة وبيع الأدوية والصيدليات وأخصائي البصريات والبنوك وأكشاك الصحف ومكاتب البريد ومتاجر الحيوانات الأليفة والمؤسسات الطبية.
كما طُلب من السكان عدم مغادرة المنازل دون سبب وجيه، وطلب من الأشخاص القادمين من مناطق خطرة، من وجهة نظر انتشار الوباء، اجتياز اختبار مزدوج لـ COVID-19 عند وصولهم إلى ألمانيا.
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