الهند : 18 ألف إصابة و200 وفاة يومية بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الاتحادية فى الهند، اليوم الأحد، تسجيل 18.645 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات المؤكدة فى البلد الآسيوى إلى 10 ملايين و450 ألفًا و284 إصابة.





وبحسب البيان الذى نقلته صحيفة "هندوستان تايمز"، أكدت وزارة الصحة الهندية تسجيل 201 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة وفيات الهند بسبب الجائحة إلى 150 ألفاً و999 حالة.

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