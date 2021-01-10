المرصد السورى: ميليشيات إيرانية تسرق آثار دير الزور

جدة - نرمين السيد - وفى بيان له، قال المرصد السورى إن الحرس الثورى الإيرانى يقوم بسرقة الآثار ونبش القبور التاريخية فى دير الزور، لاستخراج اللقى الأثرية والذهب، إذ شكل قيادى فى الحرس الثورى، ويدعى الحاج كرار الإيرانى، ورشة تضم عشرات العناصر والعاملين مع آلياتهم، للحفر والتنقيب فى منطقة الصرايم الأثرية الواقعة فى بادية دير الزور.

وأشار المرصد إلى أن الحرس الثورى الإيرانى أغلق المنطقة التى تجرى فيها عمليات الحفر والتنقيب بشكلٍ كامل، ومنع الاقتراب منها حتى من قبل عناصر الحرس غير المشاركين فى تلك العمليات، إضافة إلى نبش مقابر رومانية قديمة فى منطقة الصالحية التابعة لمدينة البوكمال شرقى دير الزور، لاستخراج الحلى والذهب منها، ذلك لأن الرومان كانوا يدفنون موتاهم بكامل حليهم.

وأوضح المرصد أن عمليات الحفر والتنقيب أسفرت عن العثور على عشرات القطع الأثرية والمجوهرات، لافتًا إلى أنها نقلت تلك الآثار إلى الأراضى العراقية، فيما عمليات البحث عن لقى أخرى ما تزال مستمرة.

وكانت عشرات التقارير الإعلامية وثقت قيام الاحتلال التركى والفصائل التابعة له، لاسيما هيئة تحرير الشام الإرهابية، بسرقة آلاف القطع الأثرية من المناطق التى يسيطرون عليها بسوريا، إضافة إلى تدميرهم لعشرات المواقع الأثرية فى عفرين ورأس العين وحماة وإدلب، وذلك على مدار سنوات الأزمة السورية.