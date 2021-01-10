مجددًا.. الصين تسجل تزايدًا فى أعداد إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، اليوم الأحد، تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فى ارتفاع بأكثر من الضعف عن الإصابات المسجلة فى اليوم السابق، والتى بلغت 33 إصابة بالفيروس التاجى.





وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت اللجنة الصينية فى نشرتها اليومية، إن 21 إصابة من الإصابات الجديدة هى لوافدين من الخارج، موضحة أن معظم الإصابات المحلية كانت فى إقليم خبى الذى سجل 46 إصابة من أصل 48 إصابة محلية، وهو الإقليم الذى يحيط بالعاصمة بكين، ويواجه تفشيًا للإصابات. وقالت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين إنها سجلت أيضاً 27 حالة إصابة جديدة دون أعراض، انخفاضًا من 38 حالة تم رصدها فى اليوم السابق، وهى الإصابات التى لا تعتبرها الصين حالات مؤكدة. وبلغت حصيلة الإصابات المؤكدة فى البر الرئيسى الصينى 87.433 إصابة مؤكدة، بينما ظلت حصيلة الوفيات دون تغيير عند 4.634 حالة.

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