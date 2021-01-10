موريتانيا تفصل موظفة بسبب تزوير شهادات خلو من كورونا

جدة - نرمين السيد - كشف مسؤول الاتصال فى وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الأحد، عن فصل موظفة من عملها فى "المعهد الوطنى للبحوث فى مجال الصحة العامة"، للاشتباه فى قيامها بتزوير شهادات بالخلو من فيروس كورونا للمسافرين، مقابل الحصول على رشاوى.





وفى تدوينة على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أمس السبت، قال أحمدو ولد بداها، المستشار المكلف بالاتصال فى وزارة الصحة الموريتانية، إن الوزارة قامت بتحقيق فى الموضوع، وأنه أسفر عن التأكد من حصول الموظفة على الرشوة وتزويرها لشهادات بالخلو من وباء كوفيد-19. وأشار ولد بداها، إلى أن كاميرات المراقبة بالمعهد الوطنى للبحوث فى مجال الصحة أثبتت حصول الموظفة على رشوة من أشخاص كانت تسلمهم شهادات بالخلو من كورونا، موقعة ومختومة من المعهد، للسفر بها إلى خارج البلاد.

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