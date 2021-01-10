مسيرة مجهولة تستهدف مواقع احتلال تركية للتنقيب عن النفط شمال حلب

وبحسب المرصد السورى لحقوق الإنسان، كانت طائرة مسيرة مجهولة استهدفت محيط معبر أم جلود الفاصل بين مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات مجلس منبج العسكرى قرب مدينة منبج فى شرق حلب من جهة آخرى، يوم 2 يناير الجارى، مستخدمة القنابل، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
كما وثق المرصد السورى فى 28 ديسمبرالماضى، انفجارًا قرب معبر الحمران التجارى بالقرب من مدينة جرابلس، ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال شرق محافظة حلب، بعدما استهدفت طائرة مسيرة "محلية الصنع" شاحنة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.
كما ضربت انفجارات منطقة ترحين الخاضعة لنفوذ قوات الاحتلال التركى والفصائل الموالية لأنقرة فى ريف مدينة الباب شمالى حلب، فى 20 ديسمبر الماضى، حيث استهدفت طائرة مسيرة منطقة الحراقات البدائية لتكرير النفط فى القرية بعدة قنابل، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية ونشوب حرائق.
كما أكد المرصد السورى مقتل 7 مدنيين فى 23 أكتوبر الماضى، جراء سقوط صواريخ أطلقتها القوات الروسية المتمركزة فى حميميم، على سوق وحراقات بدائية للمحروقات فى قرية الكوسا قرب مدينة جرابلس، التى تسيطر عليها الفصائل الموالية لتركيا فى شمال شرق حلب.
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