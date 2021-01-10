الادعاء الأمريكى يبدأ تحقيقات بخصوص اقتحام الكونجرس

جدة - نرمين السيد - قال مايكل شيروين كبير المحققين فى مكتب الادعاء - إنه تم فتح تحقيقا رسميا حول مدى استخدام القوة المفرطة تجاه المرأة التى توفت أثناء الاقتحام، والتى أطلقت الشرطة النار عليها بينما كانت تشارك فى اقتحام مقر الكونجرس مع مجموعة من أنصار ترامب.

كما يحقق المسؤولون فى مقتل الضابط برايان سيكنيك من شرطة الكونجرس بينما واجه المتظاهرين عندما قام أحد أنصار ترامب برميه بمطفأة حريق، مما أدى إلى وفاته تأثرا بجراحه يوم الخميس الماضى بعد نقله للمستشفى.

يذكر أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم فى أحداث يوم الأربعاء الماضى، حيث هناك ثلاثة توفوا بعد تعرضهم لإصابات مختلفة فى المنطقة المحيطة بالكونجرس.