نائب بحريني يدعو قطر لإبداء حسن النوايا

استنكر النائب باسم المالكي توقيف السلطات القطرية لعدد من البحارة والصيادين البحرينيين والتي تهدد الأمن الوطني و الغذائي لمملكة البحرين، مؤكدا أن هذه التصرفات تتنافى مع حسن الجوار والعلاقات بين الشعبين الشقيقين.

ونقلت صحيفة "الأيام" البحرينية عن النائب باسم المالكي أن توقيف السلطات القطرية للبحارة والصيادين البحرينيين لا يعكس أي بوادر للتقارب وحل الخلافات العالقة واستمرار للنهج العدائي وغير الإنساني ضد البحرين.

وأضاف أن هذه الاعتداءات القطرية المستمرة منذ أكثر من 10 سنوات تمثل تعقيدًا لاي تقارب وحل للخلافات.

وأكد النائب أن تجاوز الأزمة يأتي من خلال فتح صفحة جديدة وترك الممارسات المرفوضة والتي تسيئ للعلاقات الاخوية.

ودعا المالكي قطر لإبداء حسن النوايا اتجاه مملكة البحرين، وذلك من خلال عدم التعرض للبحارة والصيادين البحرينيين والتعامل الإنساني واحترام العلاقات الأخوية.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد أصدرت بيانا بتاريخ 25 نوفمبر الماضي باستيقاف ثلاث دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية، زورقين بحرينيين تابعين لخفر السواحل، أثناء عودتهما بعد انتهاء مهمتهم في تمرين "المانع البحري".

وأعربت وزارة الداخلية عن استنكارها للممارسات القطرية التي اعتادت القيام بها تجاه الزوارق وسفن الصيد البحرينية في هذه المنطقة خلال الفترة الماضية ، حيث استوقفت خلال الفترة من 2010 وحتى 2020 نحو 650 قاربا و2153 شخصا، وهو ما يعد مخالفا للوضع الذي كان قائما منذ أكثر من 200 عام في مجال صيد اللؤلؤ والأسماك.

وكانت القمة الخليجية 41 التي عقدت في العلا شمال غرب السعودية قد أصدرت بيانا ختاميا مطولا من 117 بندا، وإعلان حمل اسم "إعلان العلا".

وتضمن البيان الختامي المطول رؤية دول الخليج لتعزيز مسيرة التعاون في مختلف المجالات ومواقفهم من مختلف القضايا العربية والدولية.

فيما أكد "إعلان العلا" على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي وتعزيز وحدة الصف والتماسك بين دول مجلس التعاون وعودة العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.