سول: نائب وزير الخارجية يتوجه لإيران لمناقشة قضية الناقلة المحتجزة

توجه النائب الأول لوزير خارجية كوريا الجنوبية تشوي جونج-جون إلى إيران ، اليوم الأحد، لمناقشة قضية احتجاز ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن "تشوي" يعتزم إجراء مفاوضات مع كبار المسؤولين الإيرانيين، ومن بينهم نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية.. مشيرة إلى أنه من المقرر أيضا مناقشة قضية الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، والتي تهتم بها إيران بشكل أكبر، مع التفاوض بشأن الإفراج المبكر عن طاقم ناقلة النفط كأولوية قصوى.

وتأكد موظفو سفارة كوريا الجنوبية لدى إيران من سلامة 5 بحارة كوريين جنوبيين، كانوا على متن ناقلة النفط المحتجزة وهم حاليا في ميناء بندر عباس، جنوب إيران.

وكانت الحكومة الإيرانية قد صرحت بأن زيارة المسؤولين الكوريين إلى إيران لا تتعلق بقضية احتجاز ناقلة النفط، مؤكدة على أن الأجندة الرئيسية لهذه الزيارة هي قضية الأموال المجمدة.

يذكر أنه تم تجميد حوالي 7 مليارات دولار من أموال النفط الإيراني في مصرفين كوريين جنوبيين بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

يشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني احتجز سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية في مياه الخليج، ، يوم الاثنين الماضي، بزعم أن السفينة انتهكت قوانين الملاحة.