قفزة جديدة.. ألمانيا تسجل نحو 17 ألف إصابة بـ كورونا في 24 ساعة

سجلت ألمانيا، اليوم الأحد، قفزة جديدة في عدد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لأحدث إحصائيات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، فقد تم رصد 16946 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليصل بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و908527 شخصا.

وأشارت البيانات، اليوم الأحد، أن عدد الوفيات في البلاد ارتفع بمقدار 465 وفاة، ليصل العدد الإجمالي إلى 40343 وفاة.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد حذرت أمس السبت من أن" أسابيع الشتاء المقبلة ستكون الأصعب من حيث تطور وباء فيروس كورونا "كوفيد-19" في ألمانيا.

وأضافت، في رسالة فيديو نشرت على الموقع الإلكتروني للحكومة الألمانية، أن: "هذه هي ثاني موجة خطيرة من الوباء تشهدها بلادنا والعديد من الدول الأوروبية؛ وستكون أسابيع الشتاء القادمة، على الأرجح، أشد مراحل الوباء".

وتابعت: "الأطباء والطاقم الطبي في العديد من المستشفيات يعملون بطاقاتهم القصوى"، مشيرة إلى أن حالات الإصابات بكورونا خلال عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة لم تحتسب بعد.

وأوضحت المستشارة الألمانية أن هدف الحكومة واضح، وهو تخفيض عدد حالات الإصابة الجديدة بالمرض بشكل كبير إلى مستوى 50 حالة جديدة لكل 100 ألف من السكان في سبعة أيام، أو حتى أقل من هذه النسبة.

وجدير بالذكر أن السلطات الألمانية اتخذت - في وقت سابق - قرارا بتمديد أمد الإجراءات التقييدية الصارمة في البلاد، فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا، حتى 31 يناير الجاري.