الكويت تعلن موعد استقبال دفعات جديدة من لقاح كورونا

أعلنت الكويت استئناف استقبال الدفعات الجديدة للقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" مع بداية الأسبوع.

وقال وزير الصحة الكويتي، د.باسل الصباح، في تغريدة له على تويتر، أمس السبت، إن "الدفعات ستكون متتابعة خلال الأشهر المقبلة حتى تعم الفائدة منه على جميع المواطنين والمقيمين".

وبالتزامن مع وصول الدفعة الجديدة من اللقاح، كشفت مصادر صحية مطلعة أن وزارة الصحة ستدشن الأسبوع المقبل، مع انطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيمات ضد «كوفيد 19»، وحدات متنقلة لتطعيم الفئات غير القادرة في المنازل، وهي الفئات التي تمنعها ظروفها الصحية من الذهاب إلى مركز الكويت للتطعيم لتلقي اللقاح.

ونقلت صحيفة الجريدة الكويتية عن المصادر قولها إن هذه الوحدات وعددها 20 ستعمل على تطعيم فئات تشمل طريحي الفراش، وذوي الإعاقات الشديدة، والفئات غير القادرة على الذهاب إلى مركز الكويت للتطعيم في أرض المعارض بسبب ظروفها الصحية.

وأشارت إلى أن المرحلة الماضية شهدت حصر أعداد هذه الفئات في المناطق والمحافظات، موضحة أن هذه الخدمة ستعمل جنبًا إلى جنب مع تقديم التطعيمات في قاعة 5 بمركز الكويت للتطعيم في أرض المعارض بمشرف، وتشمل كبار السن والمرضى بأمراض مزمنة غير معدية من جميع الأعمار.

وقد أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس السبت تسجيل 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 153900 حالة في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى أمس 942 حالة.