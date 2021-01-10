نتنياهو يتلقى جرعة ثانية من لقاح كوفيد.. والسلالة المتحورة تصل إسرائيل

تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جرعته الثانية من لقاح فايزر-بيونتيك Pfizer / BioNTech المضاد لفيروس كورونا المستجد، إلى جانب وزير الصحة يولي إدلشتاين، وفق ما أوردت وسائل إعلام دولية.

وقال نتنياهو: "أنا معتاد على ذلك ولكنني متحمس. أنا متأكد من أن جميع مواطني إسرائيل الذين هم على وشك تلقي الجرعة الثانية من اللقاح متحمسون مثلي".

وتحرز إسرائيل تقدمًا ثابتًا في تطعيم مواطنيها ضد Covid-19 وكرر نتنياهو أنه سيتم تطعيم جميع المواطنين الإسرائيليين بحلول نهاية مارس 2021.

في وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن أربع حالات إصابة بفيروس Covid-19 قادمة في جنوب أفريقيا.

ودقت الوزارة ناقوس الخطر حين قالت إن الأربع حالات القادمة، كانت بالفيروس المتحور من السلالة الجنوب أفريقية، مشيرة إلى أن هذه أول حالة من هذا القبيل يتم الإبلاغ عنها في الأراضي المحتلة.

وأفادت الوزارة بأن الحالات تتكون من سلسلتي عدوى، واحدة من شخص عائد من جنوب أفريقيا، وعائلة مصابة بالفيروس المتحور.