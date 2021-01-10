كوريا الجنوبية تسجل 665 إصابة جديدة و25 حالة وفاة خلال 24 ساعة

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، 665 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما رفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 68 ألفا و664 حالة.
وذكرت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها - وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - أن الإصابات الجديدة تضمنت 631 إصابة محلية و34 حالة وافدة من الخارج، وبالنسبة لسلالة (كوفيد - 19) الجديدة، أبلغت كوريا الجنوبية عن إجمالي 16 حالة منها 15 من بريطانيا وواحدة من جنوب إفريقيا حتى أمس الأول الجمعة.
وأشارت الوكالة إلى تسجيل 25 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1125 حالة.. بينما بلغ عدد المرضى الذين يعانون من أعراض خطيرة في جميع أنحاء البلاد 401 حالة.
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