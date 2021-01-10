الصحة الكويتية تكشف حقيقة إتلاف جرعات من لقاح كورونا

كشفت الصحة الكويتية، اليوم الأحد، حقيقة ما أثير عن إتلاف جرعات للقاح فيروس كورونا، مؤكدة نفيها لتلك الشائعات.

ووفقا لوسائل إعلام كويتية، شددت وزارة الصحة على أنه لم يتم إتلاف أي عدد من جرعات اللقاح لأي سبب من الأسباب.

وقالت الوزارة الكويتية، في تصريح صحفي لها، إن "جميع الطعوم تحفظ وفق الشروط القياسية التي توصي بها الجهات المصنعة والتي توفرها الوزارة في مركز الكويت للتطعيم، بمتابعة الفرق الفنية المختصة وفرق الجودة".

كما دعت الوزارة إلى تحري الدقة قبل النقل، والالتزام بالمصداقية قبل النشر.

وفي سياق المتصل، أعلنت الكويت استئناف استقبال الدفعات الجديدة للقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" مع بداية الأسبوع المقبل.

وقال وزير الصحة الكويتي، د.باسل الصباح، في تغريدة له على تويتر، أمس السبت، إن "الدفعات ستكون متتابعة خلال الأشهر المقبلة حتى تعم الفائدة منه على جميع المواطنين والمقيمين".

وبالتزامن مع وصول الدفعة الجديدة من اللقاح، كشفت مصادر صحية مطلعة أن وزارة الصحة ستدشن الأسبوع المقبل، مع انطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيمات ضد «كوفيد 19»، وحدات متنقلة لتطعيم الفئات غير القادرة في المنازل، وهي الفئات التي تمنعها ظروفها الصحية من الذهاب إلى مركز الكويت للتطعيم لتلقي اللقاح.

ونقلت صحيفة الجريدة الكويتية عن المصادر قولها إن هذه الوحدات وعددها 20 ستعمل على تطعيم فئات تشمل طريحي الفراش، وذوي الإعاقات الشديدة، والفئات غير القادرة على الذهاب إلى مركز الكويت للتطعيم في أرض المعارض بسبب ظروفها الصحية.