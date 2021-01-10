هجوم شرس واستقالات.. غضب في كندا بسبب عدم التزام المسئولين بالإجراءات الاحترازية لكورونا

حالة من الغضب شهدها الشارع في كندا، بعد ظهور عدد من المسئولين في مواقع مختلفة، دون إن يتقيدوا بالإجراءات الاحترازية، أو يقوموا بلبس الكمامات، في الوقت الذي تشدد فيه الحكومة على لبسها، وفق ما ذكرت صحف متفرقة.

ويشعر الكنديون الذين عانوا من حظر السفر والحجر الصحي لمدة 14 يومًا بسبب حالات الإغلاق التي استمرت لأسابيع، بغضبٍ من السياسيين والعاملين الحكوميين الذين ينتهكون الإرشادات الصحية التي ساعدوا في وضعها بالأساس.

بعد مطالبة الكنديين بالتماسك وإلغاء خطط العطلات، تم التأكد من قيام أكثر من عشرة من السياسيين البارزين وقادة الصحة العامة وحتى الرئيس التنفيذي لمستشفى كبير وهم يأخذون إجازات.

ما تبع ذلك كان اعترافات واستقالات وصراخ وهجوما شرسا، لم يكن معهودًا من الكنديين.

في ألبرتا، حيث تعد أرقام حالات Covid-19 من بين أعلى المعدلات في البلاد، اعترف ثمانية سياسيين بالسفر إلى الخارج.

كما أثار غضب العديد من الكنديين ما يبدو أنه خطة متعمدة من قبل البعض لإخفاء خطط عطلتهم.

فقد وزير المالية في أونتاريو، رود فيليبس، وظيفته بعد أن تبين أنه تم تسجيل رسالة فيديو نُشرت عشية عيد الميلاد يشكر فيها ناخبيه على الإلتزام بعدم الخروج.

قال الدكتور آلان دروموند بمكتبه الطبي في بيرث، أونتاريو: "بالنسبة للسياسيين الذين ظلوا يعظوننا بتقييد أنشطتنا، وتقييد اجتماعاتنا، ورؤية أحبائنا المسنين من خلال iPad والنوافذ الزجاجية، ثم يتجاهلون تضحيات الآخرين من أجل متعتهم الشخصية، من الصعب توضيح مدى الانزعاج العميق من ذلك. ذلك يشعرنا بالإهانة".