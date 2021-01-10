نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألمانيا: عدد وفيات كورونا يتجاوز 40 ألفا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المسجلة خلال الساعات الـ 24 الماضية بـ 16946 حالة، ليصل إجمالي المصابين إلى مليون و 908527 شخصا.

وبحسب بيانات من معهد روبرت كوخ (RKI) للأمراض المعدية، ارتفع عدد الوفيات في البلاد بمقدار 465 وفاة، ليصل العدد الإجمالي إلى 40343 وفاة.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قالت في رسالة فيديو نُشرت على الموقع الإلكتروني للحكومة الألمانية، إن أسابيع الشتاء المقبلة ستكون الأصعب من حيث تطور وباء كوفيد -19 في ألمانيا.

وقد جرى تشديد الإجراءات في البلاد، حيث تم إغلاق جميع المؤسسات، باستثناء محلات البقالة والأجهزة الصغيرة وبيع الأدوية والصيدليات وأخصائي البصريات والبنوك وأكشاك الصحف ومكاتب البريد ومتاجر الحيوانات الأليفة والمؤسسات الطبية.

وطلبت السلطات الألمانية، من السكان عدم مغادرة المنازل دون سبب وجيه، وطلب من الأشخاص القادمين من مناطق خطرة، من وجهة نظر انتشار الوباء، اجتياز اختبار مزدوج لـ COVID-19 عند وصولهم إلى ألمانيا.