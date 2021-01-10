انت الان تتابع تفاصيل خبر أرامكو تعلن رسميًا عن أسعار البنزين الجديدة لشهر يناير والعمل بها من الغد الإثنين 11- 1- 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قامت شركة أرامكو بالإعلان عن أسعار البنزين الجديدة والتي من المقرر أن يتم العمل بها بداية من الغد الموافق الحادي عشر من شهر يناير الجاري، وذلك في إطار التسعير التلقائي التي تصدره الشركة بين الحين والآخر لتتناسب الأسعار مع الأسواق العالمية.

رسمياً.. أسعار البنزين الجديدة لشهر يناير والعمل بها من الغد الإثنين

وتقوم شركة أرامكو السعودية بتلبية احتياجات المواطنين في أنجاء المملكة العربية السعودية من الوقود اللازم وجميع المنتجات البترولية، كما تقوم حكومة المملكة بمراجعة دورية لأسعار البنزين ومنتجات الطاقة بشكل مستمر.

وأعلنت أرامكو عن الأسعار الجديدة للبنزين منذ قليل وذلك وفق السوق العالمي على أن يتم العمل بهذه الأسعار بداية من الغد الإثنين 11-1 – 2021، كما تقوم الشركة بمراجعة شهرية للأسعار وذلك في يوم 10 من كل شهر.

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وجاءت أسعار البنزين الجديدة في المملكة العربية السعودية وفق ما يلي.

أسعار البنزين 91 هو 1.44 ريال سعودي للتر

سعر النبزين هو 1.58 ريال للتر الواحد.

أسعار غاز البترول هو 0.75 ريال للتر.

أسعار الكيروسين 0.70 ريال للتر.

أسعار الديزل هو 0.52 ريال للتر.

وبعد عرض سعر البنزين الجديد في المملكة العربية السعودية، نؤكد على أن العمل هذه الأسعار غداً الإثنين.