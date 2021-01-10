لندن تجمع مليار دولار لتوزيع لقاح كورونا فى الدول النامية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأحد، أن المملكة المتحدة جمعت مليار دولار ـ ما يعادل 820 مليون يورو ـ من حلفائها، لأجل مساعدة الدول النامية فى الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.





ويأتى الإعلان البريطانى قبيل زيارة افتراضية يجريها الأمين العام للأمم المتحدة إلى لندن، حيث أوضحت الخارجية البريطانية أن هذا المبلغ الذى تم جمعه بشكل أساسى من كندا وألمانيا واليابان، وأضافت إليه لندن 548 مليون جنيه استرلينى ـ 608 مليون يورو، سيسمح بتوزيع مليار جرعة من اللقاحات ضد فيروس كورونا فى 92 دولة نامية هذا العام.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، كانت بريطانيا وعدت بتقديم جنيه استرلينى مقابل كل أربع دولارات يتم جمعها من حلفائها. وقال وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب: "سنكون بمأمن من هذا الفيروس حين نصبح جميعًا بمأمن، لذلك نركز جهودنا على حل عالمى لمشكلة عالمية".

وتابع: "من الطبيعى بمناسبة الذكرى الـ75 لإنشاء الأمم المتحدة أن تقوم المملكة المتحدة بمبادرة لدى حلفائها من أجل وضع مليار جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا فى متناول الدول المعرضة"، حسبما نقلت "فرانس برس".

ومن المقرر أن يجرى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش زيارة افتراضية إلى بريطانيا اليوم، وتستمر ثلاثة أيام، احتفالاً بذكرى إنشاء الأمم المتحدة التى عقدت أول اجتماع لها فى لندن.

وقال جوتيريش فى بيان: "فى هذه المرحلة من التقلبات الدولية الجديدة، يشرفنى أن أزور افتراضيًا المملكة المتحدة للاحتفال بهذه المناسبة"، موضحًا أنه يأتى "لتجديد قضيتنا، وهى التغلب معًا على التحديات العالمية والاحتفاء ببلد لعب دوراً حاسماً فى إنشاء الأمم المتحدة".