CNN : مايك بنس لا يستبعد عزل ترامب

جدة - نرمين السيد - قالت مصادر مقربة من مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن بنس لا يستبعد استخدام المادة 25 من الدستور الأمريكى لعزل الرئي الجمهورى، إذ واصل تصرفاته الغير متزنة.





ووفقًا لشبكة "سى إن إن"، اليوم الأحد، قالت المصادر القريبة من نائب ترامب، إن هناك قلقًا داخل فريق بنس من الإجراءات المتهورة التى يمكن أن يتخذها ترامب حال تفعيل التعديل الخامس والعشرين أو حتى العزل.

كما أشار المصدر إلى أن بنس ومستشاريه يأملون حاليًا فى توفير جسر للإدارة المقبلة، وبذل قصارى جهدهم لمساعدة فريق الرئيس المنتخب جو بايدن فى الاستعداد للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، لكنه حذر فى الوقت ذاته من أنه "أصبح من الواضح هذا الأسبوع أنه من الضرورى إبقاء خيار التعديل الخامس والعشرين على الطاولة بناء على إجراءات ترامب".

وأشارت "سى إن إن" إلى أنه لتفعيل التعديل الـ25 بالدستور، يتعين على بنس وعلى أغلبية حكومة ترامب إعلانه غير قادر على أداء مهام الرئاسة، وقال أحد المستشارين إن بنس يعارض فكرة استخدام التعديل.

وبحسب الصحيفة، لا يزال احتمال عزل ترامب قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن فى 20 يناير، أمرًا مستبعدًا، إذ أن أى مساءلة فى مجلس النواب ستفضى إلى محاكمة بمجلس الشيوخ الذى يسيطر عليه الجمهوريون، ولا يزال المجلس فى عطلة حتى 19 يناير الجارى.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكى، نانسى بيلوسى، دعت نائب الرئيس مايك بنس إلى استخدام التعديل الـ 25 فى الدستور، لعزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه "فورًا"، معتبرة أن ترامب "شجع على تمرد مسلح ضد الولايات المتحدة"، واصفة إياه بأنه شخص شديد الخطورة ولا ينبغى أن يستمر فى منصبه.