بقوة 6 درجات ريختر.. زلزال يضرب منطقة كبيرة في الأرجنتين

بعد توالي الهزات الأرضية في العالم خلال الأيام القليلة الماضية، فوجئ الأرجنتينيون بزلزال صباح اليوم، الأحد، على درجة مرتفعة على مقياس ريختر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

واستطاع مركز أبحاث علوم الأرض الألماني رصد زلزال الأرجنتين وتحديد مدى قوته، وقال: "إن زلزالا قوته 6 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة سالتا في الأرجنتين صباح اليوم، الأحد".

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 222 كيلومترا.

وبالأمس، ضرب زلزال شدته 5.7 درجة العاصمة التايوانية تايبه، وكان مركزه على عمق كبير قبالة الساحل الشمال شرقي للبلاد، لكن لم ترد أنباء عن وقوع أضرار.

وقالت هيئة رصد الزلازل إن مركز الزلزال كان قبالة ساحل مقاطعة ييلان مباشرة، وإنه وقع على عمق 72.2 كيلومتر.

وقالت إدارة مدينة تايبه إن قطارات الأنفاق تعمل على النحو المعتاد.

وبالتزامن مع زالزال تايوان وقع زالزال في الهند بدرجة قريبة على مقياس ريختر أقل من 6 درجات.

ويظهر الفرق بين زلزال الأرجنتين وتايوان، أن زالزال الأرجنتين حدث على عمق أبعد عن سطح الأرض، ما يعني أن درجة الشعور به أو حجم ما ينتج عنه أخف من زلزال تايوان.

وتقع تايوان بالقرب من تقاطع لوحين تكتونيين في بحر الصين الجنوبي وهي عرضة للزلازل، حيث لقي أكثر من 100 شخص مصرعهم في زلزال جنوب تايوان قبل سنوات، ولا يزال بعض التايوانيين يعانون من زلزال بقوة 7.3 درجة أدى إلى مقتل أكثر من 2000 شخص في عام 1999.