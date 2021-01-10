الأردن يبدأ غدا تطعيم مواطنيه ضد فيروس كورونا المستجد

أعلنت السلطات الأردنية، وصول دفعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وهو ما يجعلها تسرع بعملية التطعيم، لتبدأ على مستوى المملكة بعد غد الأربعاء، وفق ما ذكرت صحف أردنية.
قال وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، إن موعد بدء التطعيمات يأتي بعد وصول كميات من لقاح "سينوفارم" الصيني الإماراتي، ولقاح "فايزر بيونتك" الأمريكي المتوقع وصوله الاثنين.
أضاف عبيدات إن "البرنامج يستند للدليل الوطني للتطعيم ضد كورونا، ويراعي الأولويات المتبعة عالميا التي تستهدف الفئات الأكثر تأثرا، المتمثلة بكبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة، والفئات الأكثر تعرضا والمتمثلة بالكوادر الطبية والصحية".
وحول مصادر لقاحات كورونا التي يستند لها البرنامج، أضاف الوزير أن "الحكومة تعاقدت مع ائتلاف كوفاكس العالمي، بالإضافة إلى شركة فايزر بشكل ثنائي، لتوريد كميات منه"، لافتا إلى أن "العمل جار أيضا على تأمين كميات إضافية من لقاح سينوفارم خلال الفترة المقبلة".
وأضاف عبيدات أن "الحكومة توصلت أيضا إلى تفاهمات مع شركتي "أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون"، المصنعة للقاحات مضادة لكورونا، لتزويد الأردن بكميات من منتجاتها فور حصولها على إذن الاستخدام الطارئ عالميا ومحليا.
وذكر مصدر في مطار الملكة علياء الدولي، إن طائرة بوزن حمولة بلغ 3800 طن من لقاح كورونا الصيني، وأفرغت حمولتها في المطار.
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