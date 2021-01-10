طرد بقوة السلاح.. اعتداءات وانتهاكات تركية في مخيم لاجئين بسوريا

قامت عناصر موالية لتركيا بطرد نازحين من مخيم عشوائي بريف عفرين شمالي حلب، باستخدام السلاح.

ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، طردت عناصر الجبهة الشامية، الموالية لتركيا بقوة السلاح نازحين من مخيم عشوائي قرب بلدة معبطلي، بينما اعتدى عناصر الفصائل الموالية لتركيا على المواطنين الرافضين أوامرهم بالمغادرة.

ويتألف المخيم مما يزيد على 30 خيمة، تسكن بها عائلات جميعهم من النساء والأطفال وكبار السن، حيث انتقلوا للبحث عن موقع آخر.

ونقل المرصد السوري عن مصادر له، أن الفصائل الموالية لتركيا طردت هؤلاء النازحين بحجة إقامة مخيم منظم في المكان ذاته.

وفي 2 يناير الجاري، أفادت مصادر المرصد السوري بأن مجموعة من المواطنين اعتدوا بالضرب بحق عنصر في الشرطة الموالية لتركيا، بعد تحرشه بإحدى السيدات في مخيم البل في صوران شمالي حلب.

وإثر ذلك، حصل المرصد السوري على مقاطع صوت لقيادي في لواء الفاتح في الفيلق الثالث، وهو يشتم بكلام غير أخلاقي، أحد النازحين من سكان المخيمات في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.

وفي 23 ديسمبر الماضي، رصد المرصد السوري، اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا، قرب مخيم النور الواقع في بلدة شمارين بريف حلب الشمالي، على خلفية محاولة عناصر من لواء المعتصم اعتقال شاب مهجر من أبناء بلدة تل رفعت، من داخل مخيم النور قرب بلدة شمارين، ما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار مادية، وسط مناشدات واستغاثات الأهالي وسكان المخيم تطالب بتدخل الشرطة العسكرية لإيقاف هذه الاشتباكات.