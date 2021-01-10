عزل ترامب
وأشار إلى أن العديد من هؤلاء المسئولين الكبار يتجاهل ترامب ويبتعد عن الجناح الغربي بالبيت الأبيض، ويبتعد عنه على أمل ألا يتصل به.
وفي الوقت ذاته، أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن حتى لو تجاهله أعضاء الإدارة وابتعدوا عنه، فإن ترامب لا يزال يمتلك قوة هائلة في شكل الرموز الذهبية، التي تسمح بإطلاق الصواريخ النووية، وعلى الرغم من أن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ناشدت الجيش إلغاء وصول ترامب إلى الرموز النووية، إلا أنه ينظر إليه على أنه مستحيل أن يتم ذلك أثناء وجوده في منصبه.
اقرأ أيضا|
وتابع أنه "بتصميم فولاذي، وأكثر صلابة الآن، على أنه إذا أصدر أي أوامر يعتبرونها خطيرة أو غير قانونية، فسوف يرفضون هذه الأوامر رفضا قاطعا. هذا هو الوضع الذي نحن فيه".
واستقالت وزيرة النقل إيلين تشاو من منصبها بسبب ما وصفته "حالة من الاشمئزاز" بعد أن قام أنصار ترامب بأعمال شغب في مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير، مما أسفر عن مقتل ضابط شرطة وأربعة آخرين في الفوضى.
وتعهد كبار أعضاء مجلس الوزراء الآخرين بالبقاء لمنع ترامب من اتخاذ إجراءات خطيرة في أيامه المتبقية في البيت الأبيض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بتصميم فولاذي.. حقيقة عزل ترامب داخل البيت الأبيض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.