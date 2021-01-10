انفجار لغم فى كابول وسقوط 3 قتلى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "طلوع نيوز" الإخبارية، قال مصدر أمنى أفغانى، إن "الانفجار الذى تم الإبلاغ عنه نجم عن لغم مغناطيسى، حيث شوهدت أعمدة من الدخان تتصاعد من المكان"، دون مزيد من التفاصيل بشأن الحادث.
وتصاعدت وتيرة الهجمات فى الأونة الأخيرة داخل أفغانستان، على الرغم من بدء محادثات السلام بين الحكومة وحركة طالبان المتشددة لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود فى أفغانستان.
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